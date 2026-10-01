Claudia Sheinbaum condena vandalismo a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente los actos de vandalismo registrados contra la estatua del expresidente Felipe Calderón en las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos. Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", celebrada este 1 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria fue clara al deslindarse de cualquier acción que implique agresión.Condena categórica a la violenciaSheinbaum expresó su total rechazo a los hechos ocurridos el día anterior, enfatizando que la violencia no es un camino aceptable bajo ninguna circunstancia. "Yo no estoy de acuerdo en lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, ninguno. No estoy de acuerdo con eso", declaró la presidenta ante los medios.Reconocimiento del conflicto histórico con Luz y FuerzaA pesar de su firme postura contra el vandalismo, la presidenta matizó su mensaje al abordar el trasfondo del conflicto. Sheinbaum aseguró que la irrupción de los exempleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podría interpretarse como una provocación, pero reconoció la raíz del enojo de los trabajadores.La mandataria calificó el cierre de Luz y Fuerza del Centro como una "barbaridad" cometida por Calderón "sin ningún derecho para los trabajadores". Además, señaló que dicha decisión fue motivada por razones políticas, específicamente porque el SME se oponía a cualquier proceso de privatización del sector energético. No obstante, Sheinbaum fue enfática en separar la validez del reclamo laboral de la forma en que se expresó: "Pero no está bien los actos violentos, eso no debe ser bajo ningún motivo", concluyó, reafirmando el compromiso de su gobierno con el Estado de derecho y la resolución de conflictos a través de vías institucionales y pacíficas.