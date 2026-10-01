Claudia Sheinbaum condena vandalismo a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

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La presidenta de México rechazó categóricamente los actos violentos contra la estatua del expresidente en el Complejo Cultural Los Pinos, aunque reconoció el enojo histórico de los trabajadores del SME por el cierre de la empresa eléctrica, calificándolo de "barbaridad" política.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/10/2026 10:13 AM.
En México y editada el 01/10/2026 10:20 AM.