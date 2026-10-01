El huracán Rachel se intensifica a categoría 2 y alerta a BCS , Sinaloa, Nayarit y Jalisco

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026 en el océano Pacífico, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque su centro se mantiene a distancia de la costa, su amplia circulación está generando condiciones adversas en el occidente de México.Trayectoria y características del ciclónEn el reporte de las 06:30 horas, el centro del huracán se localizaba aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas. Al alcanzar la categoría 2, Rachel registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas que llegan hasta los 195 kilómetros por hora cerca de su núcleo.Impactos en tierra y marLa circulación del ciclón transporta humedad que provocará efectos significativos en cuatro entidades federativas: