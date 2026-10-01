El huracán Rachel se intensifica a categoría 2 y alerta a BCS , Sinaloa, Nayarit y Jalisco

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El ciclón tropical alcanzó vientos sostenidos de 155 km/h y se desplaza paralelo a las costas del occidente mexicano. El SMN emitió alertas por lluvias muy fuertes, riesgo de deslaves y oleaje de hasta seis metros de altura en cuatro entidades federativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/10/2026 10:52 AM.
En México y editada el 01/10/2026 10:58 AM.