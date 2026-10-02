Ataque en secundaria de Torreón: Investigan cuenta de TikTok con simbología satánica

Un usuario de TikTok publicó horas antes del ataque contra la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, una serie de fotografías con armas blancas, explosivos caseros y el sello de Baphomet. El perfil está bajo investigación por su posible vínculo con los dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos del plantel, detenidos como responsables de la agresión ocurrida la mañana del jueves 1 de octubre.Saldo trágico y armamento utilizadoEl ataque dejó un saldo de una persona fallecida —la subdirectora Nery Edith, de 56 años— y cuatro personas lesionadas, entre ellas un profesor y un estudiante. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la identidad de los agresores y descartó el uso de armas de fuego o explosivos de gran magnitud. Las agresiones se cometieron con armas blancas y artefactos similares a petardos, lo cual coincide con las imágenes difundidas en la red social, donde se mostraban cuchillos de combate, un martillo, un hacha y explosivos caseros construidos con tubos de cartón y mechas.Amenazas previas y simbología en redes socialesEl rastro digital de los presuntos atacantes mostró una clara premeditación. El miércoles 30 de septiembre, un día antes del ataque, la cuenta publicó el mensaje "ya me toca a mí" en un post con al menos 10 fotografías, y previamente había comentado la frase "mañana será mi retribución".Entre las publicaciones destaca una muda de ropa que incluye una sudadera con el sello de Baphomet (un pentagrama invertido con la cabeza de un macho cabrío, símbolo oficial de la Church of Satan). Esta misma prenda fue identificada en las imágenes de la detención de uno de los agresores. Además, se exhibieron latas de fosfuro de zinc, un raticida mortal, y mochilas preparadas con los objetos letales.Ideología "Incel" y el "efecto imitador"El perfil también compartió el símbolo del espejo de Venus (usado para representar a las mujeres) tachado con una línea roja, junto con la leyenda "no falling in love" (no te enamores). Esta simbología está relacionada con la ideología "incel" y coincide con el testimonio de un alumno que afirmó haber escuchado a uno de los agresores gritar "vamos por todas las mujeres" al ingresar al plantel.
Asimismo, se documentó la fotografía de una playera negra con un collage de 12 imágenes de perpetradores de otras masacres alrededor del mundo, evidenciando el "efecto imitador" (copycat effect), un fenómeno criminológico donde los atacantes copian el modus operandi de criminales previos por identificación o pertenencia. Incluso, el usuario habría solicitado a otros internautas 50 pesos de saldo telefónico con el argumento de que planeaba realizar una transmisión en vivo del ataque.Investigación en curso y motivosLa Fiscalía de Coahuila coordina con autoridades federales de inteligencia el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados a los detenidos. El objetivo es establecer si existió una red o comunidad digital con la que los hermanos buscaban identificarse antes del ataque.Sobre el motivo de la masacre, el fiscal Fernández Montañez señaló que los hermanos descartaron tener un objetivo particular dentro del plantel. Según su relato, declararon: "Lo hicimos porque queda cerca de nuestro hogar y porque fuimos alumnos de ahí".