Ataque en secundaria de Torreón: Investigan cuenta de TikTok con simbología satánica

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La Fiscalía de Coahuila investiga el perfil digital de los dos hermanos gemelos de 18 años responsables del ataque en el ejido La Unión, que dejó una subdirectora muerta y cuatro heridos. Las publicaciones previas al atentado revelan armas, explosivos caseros, simbología satánica y referencias a otros asesinos en masa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:33 AM.
En México y editada el 02/10/2026 09:42 AM.