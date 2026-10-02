Carlos Slim anuncia inversión de 4 mil mdp para revitalizar el Centro Histórico de Puebla

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Grupo Carso presentó un ambicioso proyecto para rehabilitar el Paseo de San Francisco y construir 700 departamentos de uso mixto en el Centro Histórico de Puebla. La iniciativa, que busca replicar el modelo de revitalización de la CDMX, está sujeta a la aprobación del INAH por el valor patrimonial de la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:21 AM.
En México y editada el 02/10/2026 09:26 AM.