Carlos Slim anuncia inversión de 4 mil mdp para revitalizar el Centro Histórico de Puebla

Grupo Carso, encabezado por el ingeniero Carlos Slim Helú, anunció una inversión de 4,000 millones de pesos para rehabilitar el Paseo de San Francisco y desarrollar un macroproyecto inmobiliario en el Centro Histórico de Puebla. La iniciativa, presentada en conjunto con el alcalde José "Pepe" Chedraui Budib, busca detonar la actividad económica, comercial y residencial en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.Un proyecto de uso mixto y generación de empleoEl plan contempla la reconversión de aproximadamente 45,000 metros cuadrados de predio, integrando nuevas construcciones con inmuebles existentes (como espacios vinculados a la exfábrica de Los Ángeles, cerca de CasaReyna y City Express, y áreas aledañas a las chalupas de San Francisco y el Centro de Convenciones). Las características principales del desarrollo incluyen: