Claudia Sheinbaum anuncia aumento al presupuesto de salud mental juvenil y exige responsabilidades

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración está dispuesta a aumentar el presupuesto destinado a la salud mental de los jóvenes en México como parte de las acciones preventivas contra los ataques escolares, tras los recientes casos registrados en colegios de Querétaro y Coahuila.Refuerzo al programa "ABC de las Emociones"Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria indicó que recientemente ya se incrementaron los recursos destinados al programa "ABC de las Emociones", una estrategia nacional diseñada para atender el bienestar socioemocional de las y los jóvenes entre 14 y 18 años.Sheinbaum aseguró que su gobierno hará "lo que haga falta para proteger" a las niñas, niños y jóvenes del país, destacando que se asignó un presupuesto especial para esta iniciativa y que se estará dispuesto a ampliarlo si las necesidades lo requieren.Responsabilidad de las plataformas digitalesNo obstante, la presidenta recalcó que la solución no depende únicamente del gasto público. Tras los ataques escolares, se priorizará la creación de un grupo de trabajo interinstitucional y la emisión de un decreto para combatir la difusión de contenido violento en las plataformas digitales.La titular del Ejecutivo señaló que las redes sociales han sido un "común denominador" en los recientes casos de violencia escolar, vinculando estos actos con el uso excesivo de dichas plataformas. Por ello, hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para que asuman su responsabilidad en la moderación de contenidos nocivos."Sí, sí es necesario, sí, por supuesto. Se han aumentado los recursos con el ABC de las emociones. Hubo un presupuesto especial para este programa y lo que haga falta para proteger a niñas, niños y jóvenes. Pero repito, hay una parte de responsabilidad en las plataformas", enfatizó Sheinbaum, marcando una doble vía de acción: el fortalecimiento de la salud mental desde el Estado y la exigencia de regulación y ética a las grandes corporaciones tecnológicas.