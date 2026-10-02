Claudia Sheinbaum anuncia aumento al presupuesto de salud mental juvenil y exige responsabilidades

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La presidenta confirmó que su gobierno incrementará los recursos para el programa "ABC de las Emociones" y creará un grupo interinstitucional para combatir la difusión de contenido violento en plataformas digitales, señalando a estas redes como un factor común en los recientes incidentes en Querétaro y Coahuila.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 10:53 AM.
En México y editada el 02/10/2026 11:03 AM.