Claudia Sheinbaum anuncia grupo interinstitucional para frenar la violencia digital

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional enfocado en frenar la difusión de contenidos violentos, de abuso y de acoso en las redes sociales y plataformas digitales. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional.Composición y objetivo del grupo de trabajoEste nuevo equipo estará coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo y contará con la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como representantes de instituciones académicas y especialistas en la materia. El objetivo central de esta estrategia gubernamental es establecer una exigencia formal y directa a las empresas tecnológicas para que revisen, regulen y retiren de forma inmediata cualquier material digital que incite a la violencia o normalice conductas de acoso y abuso.Responsabilidad de las tecnológicas y protección a la infanciaSheinbaum enfatizó la urgencia de que las grandes corporaciones tecnológicas asuman la responsabilidad del impacto que sus contenidos tienen sobre niñas, niños y adolescentes. La mandataria exigió que estos espacios virtuales operen bajo estándares estrictos de seguridad, especialmente tras detectarse vínculos entre interacciones en redes sociales y agresiones recientes en el país.Asimismo, la presidenta advirtió que, si bien recae una alta responsabilidad sobre las plataformas, es indispensable la participación activa de la sociedad. Por ello, lanzó un exhorto a madres y padres de familia para que se mantengan vigilantes sobre los contenidos que consumen e interactúan sus hijos en internet.Prevención inmediata y futuro regulatorioLa presidenta explicó que la exigencia principal hacia las plataformas consiste en que, al identificar comunicaciones o dinámicas que promuevan la violencia, procedan a bajar dichos contenidos de manera inmediata y a reportarlos a la autoridad. Sheinbaum visualiza esta medida como un mecanismo de protección civil y prevención de tragedias, sin que esto se traduzca necesariamente en una persecución de carácter penal en esta etapa inicial.Finalmente, adelantó que, una vez consolidada la prioridad de remoción urgente de material nocivo, en una etapa posterior se abrirán espacios de diálogo más amplios para discutir de manera integral la regulación formal de las plataformas digitales y su incidencia en la salud mental y el bienestar de la población.