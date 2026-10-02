Claudia Sheinbaum anuncia grupo interinstitucional para frenar la violencia digital

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La presidenta anunció la creación de un equipo coordinado por la Consejería Jurídica para exigir a las plataformas digitales la eliminación inmediata de contenidos que inciten a la violencia o el acoso, en respuesta a recientes agresiones vinculadas a interacciones en línea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:57 AM.
En México y editada el 02/10/2026 10:00 AM.