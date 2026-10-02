Reportera Alma de la Rosa y su camarógrafo son impactados por una camioneta en vivo

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La periodista y su compañero de equipo resultaron lesionados tras ser embestidos por una camioneta que perdió el control en la avenida Morones Prieto. El incidente, captado en video durante una transmisión en vivo, pone en evidencia los altos riesgos que enfrentan los medios de comunicación al trabajar en zonas de desastre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 11:30 AM.
En México y editada el 02/10/2026 11:47 AM.