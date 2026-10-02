Reportera Alma de la Rosa y su camarógrafo son impactados por una camioneta en vivo

Una cobertura periodística en Monterrey, Nuevo León, terminó en un lamentable accidente cuando la reportera Alma de la Rosa y su camarógrafo, Cristo Morales, fueron impactados por una camioneta mientras realizaban una transmisión en vivo sobre un deslave registrado en la avenida Morones Prieto.El incidente captado en vivoDe acuerdo con las imágenes del momento, la reportera se encontraba informando sobre las condiciones del lugar y las labores de atención cuando una camioneta que circulaba por la avenida perdió el control. El pavimento, afectado por las fuertes lluvias, habría contribuido a que el conductor derrapara. En la grabación se observa cómo el vehículo se desliza, realiza un giro brusco y termina dirigiéndose hacia el sitio donde se encontraba el equipo periodístico, golpeando a la reportera y alcanzando también al camarógrafo.Lesiones y atención médica inmediataEl accidente ocurrió en medio de la presencia de distintos cuerpos de emergencia y autoridades que atendían el deslave en la zona. Tras el impacto, Alma de la Rosa recibió una valoración inicial en el lugar, presentando golpes. Por su parte, Cristo Morales requirió ser trasladado para recibir atención médica especializada. Elementos de Protección Civil de Monterrey trasladaron a ambos trabajadores de la información al Hospital de Zona número 21, donde continuaron con la evaluación médica correspondiente para descartar lesiones de mayor gravedad.Investigación en curso y riesgos del oficioEl conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años, quien quedó a disposición de las autoridades de Monterrey mientras se realizan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha establecido una responsabilidad definitiva, y las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo permanecen bajo investigación por parte de Tránsito y Servicios Públicos.Este caso ha generado especial atención y preocupación, ya que el accidente ocurrió precisamente durante una cobertura en directo. La situación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los riesgos laborales que enfrentan periodistas y trabajadores de medios cuando realizan sus coberturas en zonas con afectaciones viales, lluvia y condiciones inestables, exigiendo mayores protocolos de seguridad para el personal que informa desde el terreno.