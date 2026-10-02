La UNAM instruye a sus facultades a otorgar flexibilidad académica por la conmemoración 2 de octubre

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instruyó a sus facultades y planteles de bachillerato y licenciatura a otorgar flexibilidad académica a los estudiantes con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, fecha en la que se recuerda la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco.Directrices de Rectoría para la participación estudiantilLa disposición, emanada de Rectoría, busca permitir que los integrantes de la comunidad universitaria puedan participar libremente en las actividades relacionadas con la jornada conmemorativa, así como organizar sus contingentes, elaborar pancartas, mantas y otros materiales para la movilización. Las unidades académicas deberán considerar medidas para evitar que la participación de los alumnos en estas actividades tenga consecuencias negativas en su desempeño escolar. Entre las acciones recomendadas se encuentran la flexibilización de la asistencia, modificaciones en las fechas de entrega de trabajos y proyectos, y ajustes en las evaluaciones programadas durante estos días.Medidas específicas en las facultadesAunque la directriz es general, cada unidad académica ha comunicado sus propias disposiciones de acuerdo con sus necesidades: