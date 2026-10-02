La UNAM instruye a sus facultades a otorgar flexibilidad académica por la conmemoración 2 de octubre

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La Universidad Nacional Autónoma de México ordenó a sus planteles implementar medidas como ajustes en asistencia, entregas y evaluaciones, para que los estudiantes puedan participar sin penalizaciones en las actividades y la marcha conmemorativa del 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:26 AM.
En México y editada el 02/10/2026 09:33 AM.