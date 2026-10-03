Capturan a un cocodrilo de 5 metros en un estacionamiento comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán

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Un ejemplar de aproximadamente 4 a 5 metros de longitud emergió de un canal de aguas pluviales y llegó hasta el estacionamiento de un centro comercial. Elementos de Protección Civil lograron capturarlo sin incidentes, mientras las autoridades advierten sobre los riesgos de la fauna silvestre en zonas urbanas durante la temporada de lluvias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/10/2026 10:34 AM.
En México y editada el 03/10/2026 11:50 AM.