Capturan a un cocodrilo de 5 metros en un estacionamiento comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lo que parecía ser una jornada común en una zona comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se transformó en una escena sorprendente la mañana del 2 de octubre, cuando un enorme cocodrilo fue localizado en el estacionamiento de un centro comercial, tras salir de un canal de aguas pluviales sobre la avenida Noyola.Operativo de rescate sin incidentesEl ejemplar, que medía entre cuatro y cinco metros de longitud, había abandonado el cuerpo de agua para desplazarse hacia un espacio de constante tránsito vehicular y peatonal, generando alarma entre comerciantes y transeúntes. Ante el riesgo que representaba la presencia del reptil en una zona urbana, elementos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al sitio para implementar un operativo de control.A pesar de la curiosidad de varios transeúntes que se acercaron a observar el procedimiento, los equipos especializados lograron asegurar y capturar al animal sin que se reportaran incidentes, retirándolo de la zona concurrida de manera segura.El impacto de la temporada de lluviasLa aparición del reptil no es un hecho aislado. Durante la temporada de lluvias, el incremento en los niveles de agua modifica las condiciones de esteros, canales y otros cuerpos de agua donde habitan estas especies. En regiones costeras como Lázaro Cárdenas, los ecosistemas conectados facilitan que algunos cocodrilos utilicen los canales de desagüe y vías pluviales como rutas de desplazamiento, terminando cerca de calles, viviendas o estacionamientos.Advertencias de seguridad para la poblaciónLas autoridades enfatizan que la presencia de estos animales en espacios públicos debe ser atendida exclusivamente por personal capacitado. Se recomienda a la ciudadanía: