Querétaro activa alertas por amenazas en redes a escuelas tras ataque en secundaria

Querétaro ha encendido sus alertas de seguridad tras la difusión de amenazas en redes sociales dirigidas a planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq) y del Colegio de Bachilleres (Cobaq). La situación ha motivado la intervención de corporaciones de seguridad para investigar el origen de los mensajes y garantizar la tranquilidad de la comunidad escolar.Respuesta institucional y llamado a la prudenciaLa secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, informó que la dependencia notificó de inmediato a la Policía Cibernética del municipio y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La funcionaria hizo un enfático llamado a la población para evitar la propagación de información no verificada que pueda generar pánico innecesario."No hay que reproducir ese tipo de información, siempre hay que irse con informaciones oficiales y hay que ser muy cuidadosos", declaró Soto Obregón, recordando la importancia de verificar los datos antes de compartirlos, especialmente en un clima de sensibilidad social tras los recientes hechos violentos.Supervisión parental y contexto digitalEl sector educativo mantiene una atención especial y ha solicitado una mayor participación de madres y padres de familia. Soto Obregón recomendó a los tutores conocer qué contenidos consumen los menores, con quién interactúan y qué tipo de información reciben o comparten en plataformas digitales. "Un llamado de atención a nuestros maestros, a nuestros directivos y a los padres de familia para que nos ayuden a estar muy cerca de sus hijos", expresó, vinculando esta necesidad con las iniciativas federales y locales —como la llamada "Ley Kuri" y el decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum— para regular y retirar contenidos violentos de internet.Seguimiento al ataque en la "Esperanza Cabrera"Estas amenazas surgen en el contexto posterior al ataque registrado en la Escuela Secundaria General "Esperanza Cabrera", donde un menor de edad agredió con cuchillos a cuatro personas. La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq) continúa brindando apoyo psicológico a estudiantes, docentes y familias afectadas. Soto Obregón confirmó que dos de los cuatro lesionados ya fueron dados de alta, mientras que la prioridad sigue siendo la detección oportuna de riesgos y la comunicación cercana con los estudiantes.Situación legal del agresorPor su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, informó que el menor atacante será imputado por el delito de tentativa de homicidio. El adolescente se encuentra bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y su proceso se desarrollará bajo las medidas de protección reforzada que estipula la ley para menores infractores.Mientras las autoridades continúan con las investigaciones y el seguimiento de las amenazas digitales, el mensaje central para la sociedad queretana es claro: mantener la calma, verificar la información y fortalecer el entorno familiar y escolar como primera línea de defensa.