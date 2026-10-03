Querétaro activa alertas por amenazas en redes a escuelas tras ataque en secundaria

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La Secretaría de Educación de Querétaro notificó a la Policía Cibernética tras detectar amenazas contra planteles del Cecyteq y Cobaq. La funcionaria Martha Elena Soto Obregón llamó a la calma, a la supervisión parental y a evitar la desinformación, mientras avanza el proceso legal contra el menor responsable de la agresión en la secundaria "Esperanza Cabrera".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/10/2026 10:00 AM.
En México y editada el 03/10/2026 10:07 AM.