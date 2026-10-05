Claudia Sheinbaum evalúa viajar en vuelo comercial a China para la cumbre de la APEC

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La presidenta considera realizar su primera visita a China en un vuelo comercial con una comitiva reducida para asistir a la cumbre de la APEC, priorizando su regreso a México para el desfile del 20 de noviembre, donde el país recibirá la estafeta para organizar la sede de 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 10:36 AM.
En México y editada el 05/10/2026 10:39 AM.