Claudia Sheinbaum evalúa viajar en vuelo comercial a China para la cumbre de la APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló durante su conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo, que estudia la posibilidad de viajar en vuelo comercial a Shenzhen, China, para asistir a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). De concretarse, sería su primera visita a ese país desde que asumió el cargo en octubre de 2024.Una agenda ajustada y comitiva reducidaLa mandataria explicó que el calendario para este viaje es sumamente ajustado. La reunión de la APEC está programada para el 18 y 19 de noviembre, y su prioridad absoluta es estar de regreso en México el 20 de noviembre para encabezar el tradicional desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana.Para optimizar la logística, Sheinbaum indicó que viajaría en avión comercial acompañada únicamente por tres o cuatro personas, entre las que se incluirían funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, de manera destacada, de la Secretaría de Economía. Aclaró que los detalles logísticos finales aún se están revisando y se darán a conocer en breve.México, futura sede de la APEC 2028La presencia de México en este evento es estratégica. Durante la cumbre en Shenzhen, el país recibirá oficialmente la estafeta para organizar la cumbre de la APEC en 2028, tras la sede de Vietnam en 2027.Para preparar este relevo, el canciller Roberto Velasco ya realizó una visita a China a principios de septiembre. Sheinbaum subrayó la importancia de esta participación: “Es importante tener presencia”, recordó, enfatizando el compromiso de México con el foro de cooperación económica más importante de la región.Una diplomacia selectiva y enfocadaEste posible viaje marca un hito en la política exterior de la actual administración. Desde su toma de protesta, la presidenta ha privilegiado la agenda interna y ha asistido de forma selectiva a cumbres en el extranjero. Una visita a China, la segunda economía del mundo y un socio comercial clave para México, representaría un movimiento diplomático significativo, siempre y cuando se lo