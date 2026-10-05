Claudia Sheinbaum niega disparos de fuerzas mexicanas hacia EU y anuncia operativo espejo

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La presidenta afirmó que no existe evidencia de que elementos de seguridad mexicanos hayan realizado disparos hacia territorio estadounidense. Como medida de reforzamiento, se implementará un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, la SEDENA y la Guardia Costera de EU a lo largo del Río Bravo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 10:05 AM.
En México y editada el 05/10/2026 10:21 AM.