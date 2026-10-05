Claudia Sheinbaum niega disparos de fuerzas mexicanas hacia EU y anuncia operativo espejo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que el gobierno de México no cuenta con evidencia que respalde los reportes sobre supuestos disparos realizados por elementos de seguridad mexicanos desde territorio nacional hacia Estados Unidos. Las declaraciones se dieron durante su conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional.La mandataria indicó que, ante los señalamientos sobre un supuesto incidente en la zona fronteriza, las autoridades mexicanas solicitaron de inmediato toda la información disponible para esclarecer los hechos y determinar si dichas acusaciones tienen algún sustento real. Hasta el momento, la investigación no ha arrojado pruebas de que personal de seguridad mexicano haya abierto fuego hacia el lado estadounidense.Como medida preventiva y para reforzar la vigilancia en la zona, Sheinbaum anunció la puesta en marcha de un operativo espejo en el estado de Tamaulipas, a lo largo de la ribera del río Bravo. Este despliegue de seguridad contará con la participación activa y coordinada de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en territorio mexicano.La Presidenta subrayó que, debido a las características ribereñas de la zona, del lado estadounidense participarán integrantes de la Guardia Costera. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal reforzar la seguridad en la frontera, mantener una comunicación fluida entre las corporaciones de ambos países y verificar de manera inmediata cualquier incidente que pudiera registrarse en la región, garantizando así el orden y la cooperación en la línea divisoria.