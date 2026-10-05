Ejército de EU prueba tecnología antidrones en la frontera mientras Sheinbaum advierte soberanía

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Mientras el Comando Norte de EE. UU. prueba sistemas láser y radares contra drones vinculados al crimen organizado, México despliega 165 equipos propios en la frontera y advierte contra acciones unilaterales. Paralelamente, la inauguración de una academia de seguridad en Querétaro se enmarca en un creciente debate político sobre la injerencia extranjera en procesos electorales, tanto en México como en Brasil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 09:27 AM.
En México y editada el 05/10/2026 09:32 AM.