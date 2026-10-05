Ejército de EU prueba tecnología antidrones en la frontera mientras Sheinbaum advierte soberanía

El Ejército de Estados Unidos intensificó sus operaciones de vigilancia en la frontera con México al probar, en septiembre de 2026, nueva tecnología para detectar y destruir drones en el campo de pruebas de Yuma, Arizona. El ejercicio, denominado Falcon Peak y orientado por el Comando Norte, contó con la participación de empresas de defensa que presentaron radares, drones interceptores y sistemas de armas autónomos.La amenaza de los drones y la respuesta militarDe acuerdo con el general de brigada Brian Filler, subcomandante de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, se detectaron 378 incursiones de drones en los últimos 30 días, una tendencia en aumento. Las fuerzas militares vinculan estos aparatos, mayormente comerciales con cámaras de vigilancia, con actividades de contrabando y trata de personas por parte de los cárteles.Funcionarios reconocieron que, aunque estos drones no son comparables a los de combate de Ucrania, la frontera sirve como campo de prueba y entrenamiento. De hecho, el ejército informó haber derribado 11 drones de cárteles con láseres desde el despliegue de esta tecnología en agosto, aunque también se reportó un incidente en febrero donde un sistema antidrones láser derribó por error un dron del propio gobierno estadounidense.México responde: Soberanía y despliegue propioLa presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al declarar que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano constituiría una grave violación a la soberanía, advertencia que reiteró tras los derribos con láser en el valle del Río Grande, Texas, a finales de agosto.En respuesta a las preocupaciones de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció un operativo antidrones conjunto en la frontera Tijuana-San Diego, enfatizando que la cooperación se realiza "con pleno respeto a la soberanía nacional". El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que México cuenta actualmente con 165 equipos antidrones desplegados en la frontera norte para contrarrestar estas amenazas de manera autónoma.Nueva academia de seguridad en QuerétaroEn el marco de la cooperación bilateral, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, anunció la ampliación de la colaboración en seguridad con el estado de Querétaro a través de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial.Junto al gobernador Mauricio Kuri, Johnson colocó la primera piedra del proyecto en el Complejo Rhino, con una inversión superior a los 30 millones de pesos y una conclusión prevista para enero de 2027. Será la primera academia de su tipo en México y Latinoamérica, enfocada en la detección de delitos relacionados con drogas, armas, lavado de dinero y contrabando. Johnson destacó que, desde 2015, EE. UU. ha capacitado a más de 4,700 participantes en la entidad.El fantasma de la injerencia extranjera en las eleccionesEstos movimientos de seguridad se insertan en un acalorado debate regional sobre la injerencia extranjera en procesos democráticos: