Cómo el hosting impacta la experiencia móvil del sitio y por qué importa más que el diseño

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El hosting influye directamente en la velocidad y experiencia de navegación desde dispositivos móviles. Un servidor rápido y optimizado ayuda a compensar problemas de conectividad y mejora los tiempos de carga.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 08:14 AM.
En México y editada el 05/10/2026 08:24 AM.