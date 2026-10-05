Morena designa a Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez tras su derrota

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó a Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua. La decisión fue informada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) este 5 de octubre, pocos días después de que Cruz Pérez Cuéllar fuera elegido para la coordinación estatal.El documento oficial de la designación está firmado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del CEN, y por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.El contexto de la contienda estatal y las acusaciones de fraudeEsta designación se da en el marco de la reciente elección interna para la coordinación estatal en Chihuahua, donde Cruz Pérez Cuéllar resultó vencedor. Según los datos presentados por el partido, Pérez Cuéllar sumó 8.5 puntos contra 1.5 de Chávez en la métrica principal. Sin embargo, en la pregunta de preferencia general, la contienda fue mucho más reñida: 31.53% contra 30.61%, una diferencia de apenas 0.92 puntos porcentuales.Tras el anuncio de los resultados el pasado 28 de septiembre, algunos simpatizantes de Chávez abandonaron el recinto gritando "fraude". La propia senadora con licencia no respondió en ese momento si respaldaría a Pérez Cuéllar, limitándose a decir que la presidenta tiene "un soldado" en ella y que seguiría recorriendo el estado. Pérez Cuéllar, por su parte, la reconoció públicamente como una competidora muy dura.La reacción de Andrea ChávezTras conocerse su nuevo encargo en Ciudad Juárez, Chávez publicó un mensaje en su cuenta de X, planteando que si las decisiones políticas son justas o injustas, o si son erróneas o acertadas, "solo el tiempo y el pueblo lo dirán".La legisladora afirmó que pone "al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento" todo lo construido durante años, con el objetivo de "saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez". Aseguró que asumirá la encomienda "sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales", siguiendo las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, adelantó que seguirá conversando "en el territorio" y "con nuestras bases, no solo con las dirigencias".El mensaje de Sheinbaum y el futuro electoralEl pasado 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que quienes no resultaron ganadores en las encuestas internas pueden participar en nuevas convocatorias para presidencias municipales y diputaciones, precisando que las definiciones corresponden al partido. Al preguntarle qué consejo daría a los seleccionados, la mandataria fue contundente: "No robar y no traicionar al pueblo".Cabe destacar que el cargo de coordinador municipal no implica por sí mismo una candidatura oficial, la cual deberá sujetarse a los tiempos y requisitos que marque Morena. Este movimiento se da de cara a los comicios del próximo año, en los que se renovarán 17 gubernaturas en el país.Durante el proceso interno previo, Chávez y la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, mantuvieron un fuerte intercambio de señalamientos. Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento directo de la presidenta Sheinbaum sobre esta designación específica en Ciudad Juárez.