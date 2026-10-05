Morena designa a Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez tras su derrota

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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena nombró a la senadora con licencia como coordinadora municipal en Ciudad Juárez. La designación se da días después de que perdiera la contienda por la coordinación estatal ante Cruz Pérez Cuéllar, en un proceso marcado por acusaciones de fraude por parte de sus simpatizantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 11:04 AM.
En México y editada el 05/10/2026 11:11 AM.