Sheinbaum cuestiona al embajador de EU y al gobernador de Querétaro por impulsar academia policial

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La presidenta reprochó la colocación de la primera piedra de una academia policial en Querétaro, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson, al no contar con la participación de las instancias federales de seguridad. Sheinbaum ordenó al canciller llamar a ambos funcionarios para exigir explicaciones, advirtiendo que la capacitación extranjera en materia de seguridad debe seguir estrictamente los conductos reglamentarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 10:39 AM.
En México y editada el 05/10/2026 10:47 AM.