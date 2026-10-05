Sheinbaum cuestiona al embajador de EU y al gobernador de Querétaro por impulsar academia policial

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este lunes un fuerte cuestionamiento al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, por la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en la entidad, evento que se realizó sin la participación de las autoridades federales competentes."Se llega al límite de lo que debe ser"Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló con preocupación que a dicho acto no se invitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al Gabinete de Seguridad Federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)."Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser", afirmó Sheinbaum. Aunque precisó que no cree que se incurra necesariamente en un delito, consideró fundamental exhibir la situación "porque si no, se hace algo normal y no es normal".Exigencia de explicaciones y conductos reglamentariosLa presidenta fue tajante al cuestionar por qué un gobierno estatal impulsa un proyecto enfocado en la delincuencia organizada, cuando se trata de delitos de jurisdicción federal. Al ser consultada sobre la participación directa de agencias estadounidenses en tareas de capacitación, sentenció: "Eso no puede ser. No, no debe ser".Sheinbaum explicó que cualquier capacitación extranjera por razones de seguridad debe pasar forzosamente por los conductos reglamentarios de la SRE y las autoridades federales de seguridad. Por ello, anunció que instruyó al canciller para que llamara por separado tanto al embajador Johnson como al gobernador Kuri.El mandatario estatal "tiene que dar explicaciones", subrayó, pues no puede instalar una academia internacional sin la debida autorización y coordinación con el Gobierno de México. No obstante, matizó sus declaraciones asegurando que mantiene una buena relación tanto con el embajador como con el gobernador, y que con las llamadas telefónicas "hasta ahí lo dejamos hoy. Que cada quien haga sus conclusiones".Detalles del proyecto en QuerétaroEl acto de colocación de la primera piedra se llevó a cabo el viernes 2 de octubre. La Academia Internacional de Capacitación Policial representa una inversión superior a los 30 millones de pesos y se ubica dentro del Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. Según lo expuesto en el evento, su conclusión está prevista para enero de 2027.El contexto del "Libro Pueblo"Este señalamiento ocurre en un clima de tensión política tras la presentación del Libro Pueblo por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó duramente la intervención de la Embajada y de agencias de seguridad estadounidenses en asuntos internos, calificando a Johnson como alguien que actúa como un "excitado y entrometido policía".Consultada sobre estas críticas, Sheinbaum respondió que, como presidenta, debe mantener siempre "una opinión diplomática", pero sin ceder en los principios de soberanía y protocolo que rigen la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.