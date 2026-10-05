Sheinbaum marca límites ante disputa de candidaturas entre Tatiana Clouthier y Morena en NL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó este martes a la intención de Tatiana Clouthier de crear un movimiento denominado "Todos con Conciencia" en Nuevo León, estableciendo una postura clara sobre las disputas internas y la selección de candidaturas dentro de su partido."Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa"Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Mandataria fue enfática al señalar que el mejor aliado de cualquier proyecto político es el pueblo. "La mejor manera de saber qué opina la gente cuando no hay una elección directa es una encuesta", expresó Sheinbaum, posicionando a la consulta ciudadana como el mecanismo más legítimo para dirimir diferencias.Respeto a la autonomía de MorenaLa presidenta dejó claro que los asuntos internos de Morena no le corresponden a ella como titular del Ejecutivo, sino a la dirigencia y a las bases del partido. "Es un asunto de Morena. Yo lo que pienso es que la encuesta es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora, particularmente de Morena, pero de cualquier partido político", declaró.Sheinbaum se cuidó de no tomar partido en la disputa, asegurando tener una excelente percepción de las figuras involucradas: "Yo tengo la mejor opinión de Tatiana, de Clara Luz también. Tengo la mejor opinión de las dos", afirmó, en referencia a la también aspirante a la coordinación en la entidad norteña.Puertas abiertas al diálogoA pesar de marcar distancia respecto a la definición de candidaturas, la presidenta dejó la puerta abierta para conversar con Clouthier. "Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo la tengo en la mejor consideración, hizo un gran trabajo al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar", agregó.Sin embargo, fue tajante al definir los límites de su intervención: "El tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, no me corresponde a mí y no me voy a meter, porque no me corresponde. No es asunto de la Presidenta, es asunto del partido". Con estas declaraciones, Sheinbaum busca equilibrar el apoyo a su estructura partidista sin avasallar los procesos internos, mientras en Nuevo León la expectativa por la definición de la coordinación estatal continúa en aumento.