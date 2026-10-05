Sheinbaum marca límites ante disputa de candidaturas entre Tatiana Clouthier y Morena en NL

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La presidenta afirmó que los asuntos internos de Morena corresponden al partido y no al Ejecutivo, sugiriendo que una encuesta ciudadana es la mejor herramienta para definir candidaturas. Además, elogió el trabajo de Clouthier y se mostró abierta al diálogo, sin intervenir en la disputa por la coordinación en Nuevo León.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 08:59 AM.
En México y editada el 05/10/2026 09:19 AM.