Trump revive anécdota sobre supuesta llamada de Sheinbaum por el cambio de nombre al Golfo de México

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Durante un mitin de campaña en Alabama, el presidente de EE. UU. recordó con humor una supuesta conversación telefónica con la mandataria mexicana en 2025, en la que ella le habría suplicado no concretar el cambio de nombre del cuerpo de agua, un relato que Trump utilizó para destacar la "buena" relación entre ambos gobiernos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 09:45 AM.
En México y editada el 05/10/2026 09:54 AM.