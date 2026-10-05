Trump revive anécdota sobre supuesta llamada de Sheinbaum por el cambio de nombre al Golfo de México

A semanas de que se lleven a cabo los comicios en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una polémica y singular anécdota sobre sus relaciones con México. Durante un mitin de campaña en Mobile, Alabama, la noche del pasado viernes 2 de octubre de 2026, el mandatario recordó una supuesta llamada telefónica que mantuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025.La anécdota del "Golfo de América"Frente a sus simpatizantes en el Mitchell Center, ubicado en el campus de la Universidad del Sur de Alabama, Trump destacó la "buena" relación que mantiene con la presidenta de México, utilizando para ello un relato que ya había mencionado en ocasiones anteriores. El mandatario aseguró que, tras anunciar públicamente el 20 de enero de 2025 la decisión de cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América", recibió una llamada directa de la mandataria mexicana.Con el tono característico que usa para narrar este episodio, Trump describió la conversación: "Ella decía: 'Presidente, presidente, no. No. No. No, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es verdad'". A lo que él respondió, según su versión: "No. Es verdad. Lo siento. Lo siento".Reacción y contexto políticoEl momento generó risas y aplausos entre los asistentes al mitin, quienes recibieron la anécdota como una muestra del carácter firme del presidente y, paradójicamente, de la cercanía que afirma tener con su homóloga mexicana.Este tipo de declaraciones se enmarcan en la recta final de la campaña electoral estadounidense, donde Trump busca reforzar su imagen de liderazgo contundente en política exterior, al mismo tiempo que utiliza anécdotas personales para conectar con su base electoral, incluso cuando estas involucran decisiones unilaterales y simbólicamente sensibles para los países vecinos.