Claudia Sheinbaum anuncia 12 mil nuevos consultorios de atención primaria

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que estos nuevos espacios estarán enfocados en atender padecimientos que no revisten gravedad, permitiendo a la población acceder a servicios médicos sin la necesidad de acudir directamente a hospitales o centros de salud saturados. Cada consultorio contará con un cuadro básico de 60 medicamentos para tratar las principales dolencias.En caso de que el personal médico detecte una condición que requiera un nivel de atención superior, el paciente será canalizado de inmediato a un centro de salud o a un hospital, según corresponda. Sheinbaum destacó que esta estrategia "nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los centros de salud", al garantizar que los casos graves sean enviados directamente hacia unidades médicas con mayor capacidad de atención.Tecnología, red regional y participación comunitariaUno de los pilares centrales del proyecto es la incorporación de conectividad a internet y el uso de expedientes médicos digitales. Esto permitirá mantener una mayor coordinación entre los distintos puntos de atención, dar un seguimiento efectivo a los pacientes y vincular los consultorios con una red regional de atención que monitoree la situación de cada comunidadLa infraestructura se instalará aprovechando casas de salud municipales, espacios públicos abandonados, lugares de trabajo y unidades relacionadas con el IMSS-Bienestar e ISSSTE. El equipamiento será adquirido de manera centralizada, mientras que la adecuación de los inmuebles contará con la participación directa de las comunidades. Serán los comités de vecinas y vecinos quienes recibirán los recursos para acondicionar los espacios, apoyados con capacitación y la colaboración activa de los habitantes locales.Cronograma de implementación y expansiónEl nuevo modelo contempla una coordinación específica con el programa Salud Casa por Casa, enfocada principalmente en atender situaciones no graves entre adultos mayores y personas con discapacidad, vinculando directamente a este personal con los consultorios.De acuerdo con lo anunciado por la presidenta, de aquí a diciembre se realizará la adecuación de los espacios y la adquisición del equipo necesario, mientras que la apertura de los consultorios comenzará de manera gradual a partir de enero de 2027. Sheinbaum agregó que las entidades federativas que inicialmente no estén contempladas en esta primera fase podrán solicitar su incorporación al programa ante la Secretaría de Salud, con el objetivo de ampliar progresivamente este modelo de atención primaria en todo el territorio nacional.