Claudia Sheinbaum anuncia 12 mil nuevos consultorios de atención primaria

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 6 de octubre el nuevo modelo de operación de los Consultorios de Atención Primaria a la Salud, que prevé habilitar 12 mil espacios en 24 entidades del país. La estrategia busca atender padecimientos no graves, integrar expedientes digitales y vincularse con el programa Salud Casa por Casa para disminuir la saturación en los centros hospitalarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 09:22 AM.
En México y editada el 06/10/2026 09:26 AM.