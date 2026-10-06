La SRE confirma que Querétaro omitió el aval del GANSEG para construir academia policial

La SRE difundió una nota informativa el 5 de octubre para detallar el procedimiento que toda entidad federativa debe seguir al buscar capacitación o cooperación en seguridad con un gobierno extranjero. Conforme a la Ley de Seguridad Nacional, es obligatorio obtener el visto bueno previo del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, el cual funge como filtro institucional para evitar que gobiernos locales negocien directamente con potencias extranjeras sin la supervisión del Gobierno federal.Aunque la Cancillería recibió un oficio el 25 de septiembre del gobernador Mauricio Kuri González informando sobre la visita del embajador Ronald Johnson el 2 de octubre, el documento aseguraba que el encuentro "no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación". Sin embargo, la SRE contradice esta versión, señalando que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante la visita, sí prevé cooperación en materia de seguridad y, por tanto, requería su presentación previa ante el GANSEG.Contradicciones sobre la asistencia federalDurante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el acto al señalar que ni la Secretaría de la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal ni la propia Cancillería fueron invitados. No obstante, el evento, realizado en el Complejo de Seguridad RHINO, sí contó con la presencia de representantes del Gobierno central. Estuvieron sentados en el templete junto al gabinete estatal el capitán primero David Valadez Arenas (en representación de la Guardia Nacional en Querétaro), el general brigadier Aldo Raúl Gómez Quintero (comandante interino de la 17ª Zona Militar) y el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, Javier Rodríguez Uribe.El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Pérez, defendió el proyecto con una inversión de 30 millones de pesos (con conclusión prevista para enero de 2027), explicando que el centro está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de las instituciones mexicanas. Ante la situación, y por instrucción de la presidenta Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco Álvarez contactó al gobernador Kuri para ofrecer el acompañamiento de la Cancillería en las gestiones pendientes ante el GANSEG.Antecedentes de tensión diplomáticaEste episodio se suma a otros desacuerdos públicos entre la mandataria y el diplomático estadounidense. El 29 de abril, Washington solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa bajo licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sheinbaum calificó la acusación como un movimiento político por falta de pruebas.Posteriormente, el 2 de junio, tras un discurso de la presidenta, el embajador Johnson señaló en redes sociales que la lucha contra los cárteles debería unir a ambos países en lugar de dividirlos. Sheinbaum respondió marcando límites claros: "Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países".