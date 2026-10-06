La SRE confirma que Querétaro omitió el aval del GANSEG para construir academia policial

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 5 de octubre que el gobierno de Querétaro no solicitó el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) antes de iniciar un proyecto de academia policial en cooperación con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La dependencia aclaró el procedimiento obligatorio tras los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta falta de coordinación federal en el evento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/10/2026 08:43 AM.
En México y editada el 06/10/2026 08:52 AM.