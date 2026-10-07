Aprobada prueba piloto de fracking en México, pero con restricciones

La niebla matutina cubría la Ciudad de México mientras la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se dirigía a la Cámara de Diputados para comparecer ante las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Su presencia en el recinto legislativo no pasó desapercibida, ya que su declaración sobre la aprobación de una prueba piloto de extracción de gas natural mediante el método de fracking, generó un ambiente tenso en la sala.
Pese a la oposición de varios legisladores, Bárcena fue clara al explicar que la presidenta Claudia Sheinbaum dio el visto bueno para que el grupo de expertos que evaluó la viabilidad del fracking realice pruebas en el futuro cercano. "No estamos todavía en condiciones de ir adelante con este desarrollo, la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que indicó es que el grupo técnico de expertos, en todo caso, se hagan pruebas piloto si acaso, pero todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo", dijo.
Según Bárcena, para hacer uso del proceso de fracking, primero es necesario actualizar diferentes normas, incluyendo la que rige a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). "Hay una serie de restricciones, en las cuales no se puede llevar a cabo el fracking en este momento. Así es de que yo le diría que esa preocupación que ustedes tienen, y nosotros también, porque a nosotros, primero que nada, tenemos que actualizar las normas que rigen a la ASEA, por ejemplo", agregó.
Bárcena también anunció que el grupo de expertos concluyó que el fracking solo se puede llevar a cabo en un solo lugar del país. La titular de la Semarnat aseguró que el gobierno federal está trabajando en la elaboración de una nueva directriz para la construcción de pozos no convencionales y en la creación de una norma para el tratamiento de agua salada.