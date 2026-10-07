Aprobada prueba piloto de fracking en México, pero con restricciones

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La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, informó que el gobierno federal ha aprobado una prueba piloto de extracción de gas natural mediante el método de fracking, pero con varias restricciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 10:22 AM.
En México y editada el 07/10/2026 10:37 AM.