Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley Aduanera para combatir huachicol fiscal

La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Aduanera para combatir la subvaluación de mercancías en las aduanas y sancionar el huachicol fiscal con multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de los hidrocarburos. La iniciativa presidencial fue avalada con 334 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 119 votos en contra del PAN, PRI y MC.
El proyecto busca fortalecer el control aduanal y prevenir la subvaluación, que perjudica a la industria nacional y representa una competencia desleal. Se plantea eliminar el umbral de 50 por ciento de subvaluación para proceder al embargo precautorio de las mercancías y reducir de 50 a 20 por ciento la diferencia de valor necesaria para presumir una infracción.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, subrayó que el dictamen perfecciona la propuesta del Ejecutivo, al incorporar sanciones reforzadas para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos. La diputada Claudia Rivera de Morena sostuvo que las reformas ponen fin a las trampas en las aduanas y pone un alto rotundo a la subvaluación de mercancías, la competencia desleal y el saqueo fiscal.
Sin embargo, la oposición criticó a Morena por su posición sobre el huachicol fiscal, ya que algunos legisladores dieron señales de apoyo a la práctica. El emecista Eruviel Alonso señaló que el subconsciente de algunos legisladores les traiciona al apoyar al huachicol fiscal.