Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley Aduanera para combatir huachicol fiscal

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La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Aduanera para fortalecer el control aduanal y combatir la subvaluación de mercancías y el huachicol fiscal, con multas de hasta 100% del valor comercial de los hidrocarburos. El proyecto busca prevenir y sancionar la práctica de la subvaluación, que perjudica a la industria nacional y representa una competencia desleal

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 09:47 AM.
En México y editada el 07/10/2026 09:52 AM.