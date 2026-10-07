Claudia Sheinbaum asegura que la CFE cerrará 2026 con superávit gracias a financiamiento

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran "perfectas" y que la empresa pública cerrará 2026 con superávit, apoyada en mecanismos propios de financiamiento y en proyectos mixtos de infraestructura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 11:01 AM.
En México y editada el 07/10/2026 11:04 AM.