Claudia Sheinbaum asegura que la CFE cerrará 2026 con superávit gracias a financiamiento

La presidenta Sheinbaum aseguró que las finanzas de la CFE se encuentran "perfectas" y que la empresa pública cerrará 2026 con superávit. Según Sheinbaum, la CFE cuenta con mecanismos de financiamiento propios para desarrollar parte de su infraestructura y proyectos mixtos en los que puede participar inversión privada para construir instalaciones que permanecerán bajo control de la empresa pública.
Sheinbaum informó que el programa energético de su administración contempla una inversión de más de 1,16 billones de pesos en electricidad y transporte de gas durante el sexenio. La presidenta agregó que los recursos disponibles permitirán sostener las obras previstas y mantener la operación de la empresa pública.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el Gobierno de México busca cerrar el sexenio con al menos 60% de la generación eléctrica bajo control público. González indicó que la planeación energética considera incorporar alrededor de 32 mil megawatts de nueva capacidad.
La directora general de la CFE, Emilia Calleja, reportó que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado con una capacidad conjunta de 3,203 megawatts. Las plantas se localizan en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Yucatán y Baja California.
En total, la CFE prevé destinar 53 mil millones de pesos a infraestructura de transporte de gas y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) proyecta otros 87 mil millones de pesos para ampliar y reforzar la red.
La presidenta Sheinbaum aseguró que la inversión en electricidad y transporte de gas permitirá sostener las obras previstas y mantener la operación de la empresa pública. Según la presidenta, la CFE cuenta con esquemas de financiamiento propios para desarrollar parte de su infraestructura y proyectos mixtos en los que puede participar inversión privada para construir instalaciones que permanecerán bajo control de la empresa pública.
La secretaria de Energía informó que la cobertura eléctrica nacional llegó a 99,88% de los hogares. El Gobierno espera alcanzar 99,9% antes del fin del sexenio, con una previsión de cumplimiento para 2028 o principios de 2029.
La empresa cuenta con 15.388 puntos de acceso gratuito a internet. Más de 10 mil están ubicados en telesecundarias y más de cinco mil en clínicas de IMSS-Bienestar.