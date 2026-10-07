México adquiere un segundo avión C-130J Super Hércules y consolida su alianza estratégica con EUA

La Embajada de Estados Unidos en México felicitó públicamente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y a la empresa Lockheed Martin por la adquisición de un segundo avión de transporte táctico C-130J Super Hércules. A través de su cuenta oficial en la red social X, la sede diplomática calificó el hecho como “otro logro” de la alianza estratégica entre ambas naciones, destacando que esta compra fortalece los vínculos comerciales y la cooperación en materia de seguridad regional bajo la etiqueta #AliadosEnComercio.El fabricante Lockheed Martin confirmó el 23 de septiembre de 2026 que la FAM formalizó esta compra, la cual se suma a la primera aeronave anunciada en enero de 2026. Con aquella primera adquisición, México se convirtió en la primera nación de América Latina en incorporarse a la flota global de este modelo, recibiendo este segundo pedido apenas ocho meses después del primero.Continuidad operativa y ventajas del C-130J-30De acuerdo con medios especializados como Air Data News y The Defense Post, la FAM optó por el modelo C-130J-30 sobre otras alternativas, como el Embraer C-390 Millennium. Esta decisión busca conservar la experiencia, la infraestructura y la logística que la fuerza aérea ha acumulado durante más de cinco décadas operando la familia de aviones Hércules.El C-130J-30 es una versión alargada que agrega 15 pies (unos 4.6 metros) de espacio de carga. Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, destacó que este modelo es la "columna vertebral del transporte aéreo mundial". Añadió que la inversión de México refleja una total confianza en una plataforma que garantiza la interoperabilidad con las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados. Actualmente, existen más de 560 aeronaves C-130J en operación en 24 países, incluyendo a Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y el propio Estados Unidos.Detalles pendientes de la operaciónA pesar de la celebración por parte de la sede diplomática, en los materiales consultados no se precisaron el monto exacto de la operación ni las fechas estimadas de entrega de la nueva aeronave. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos no detalló el esquema de financiamiento ni si la adquisición se realizó a través de un mecanismo gubernamental específico, manteniendo ciertos aspectos logísticos y económicos de la transacción bajo reserva.