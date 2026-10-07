México adquiere un segundo avión C-130J Super Hércules y consolida su alianza estratégica con EUA

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La Embajada de Estados Unidos en México felicitó a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y a Lockheed Martin por la adquisición de un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules, un movimiento que refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 01:10 PM.
En México y editada el 07/10/2026 01:27 PM.