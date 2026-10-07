México supera sin problemas la reducción del 20% en importaciones de gas natural desde EUA

Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", Cuitláhuac García Jiménez, titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), detalló que la semana pasada se enfrentó una "situación crítica" cuando Estados Unidos notificó su intención de reducir en una quinta parte el envío de gas natural a través de los gasoductos nacionales, lo que representaba un "golpe fuerte" para el sistema.A pesar de que México carece de infraestructura de almacenamiento para este hidrocarburo, el funcionario aseguró que la contingencia fue resuelta "sin problemas" gracias a una estrategia conjunta que involucró a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). García Jiménez precisó que, mediante estas medidas de coordinación, el país cuenta con un margen de autonomía de hasta tres días en caso de un corte total en el suministro de importación.El reto de la dependencia y la apuesta por la soberanía energéticaPor su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el espacio para subrayar la importancia de la soberanía energética, uno de los cinco ejes rectores de su administración para fortalecer el sector. La mandataria señaló que, actualmente, México depende en un 75% de las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos, lo que representa una vulnerabilidad estratégica.Para contrarrestar esta dependencia exterior, el Ejecutivo federal apuesta por la ampliación de fuentes renovables. "Estamos ampliando las fuentes renovables, para sustituir gas por energía del sol, del viento, de la tierra, para que no tengamos que consumir más gas y recuperar el que se ha quemado en la atmósfera", enfatizó Sheinbaum, reafirmando el compromiso del gobierno para garantizar la seguridad energética del país a largo plazo.