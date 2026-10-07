México supera sin problemas la reducción del 20% en importaciones de gas natural desde EUA

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El gobierno de México informó que atendió "sin problemas" la notificación de Estados Unidos sobre una reducción de una quinta parte en las importaciones de gas natural, gracias a la coordinación entre Pemex, CFE y Cenagas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta situación refuerza la urgencia de avanzar hacia la soberanía energética mediante el impulso a las fuentes renovables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 11:43 AM.
En México y editada el 07/10/2026 11:46 AM.