La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, pide recursos adicionales

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, ha pedido recursos adicionales para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para atender las 14 mil denuncias anuales y realizar inspecciones y monitoreos

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/10/2026 11:57 AM.
En México y editada el 07/10/2026 12:24 PM.