La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, pide recursos adicionales

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, ha afirmado que la Profepa es el área que "requiere un fortalecimiento urgente" en la SEMARNAT. Bárcena ha denunciado que la dependencia recibe cerca de 14 mil denuncias al año, pero solo cuentan con 507 inspectores y 150 abogados, lo que les impide atender todas las denuncias y realizar inspecciones y monitoreos efectivos.
La funcionaria federal ha pedido recursos adicionales de 350 millones de pesos para el 2027 para fortalecer la Profepa y realizar sus funciones de manera efectiva. Bárcena ha señalado que la falta de recursos ha llevado a que las oficinas estatales de la Profepa carezcan de vehículos y gasolina para acudir a las inspecciones, y que en algunos lugares no tienen presupuesto para gasolina, lo que les impide realizar sus funciones.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 49 mil 508 millones 305 mil 994 pesos para el Ramo 16, correspondiente a la SEMARNAT. Sin embargo, la asignación concreta para la Profepa no está desglosada. Bárcena ha señalado que es necesario destinar recursos adicionales para fortalecer la Profepa y realizar sus funciones de manera efectiva.