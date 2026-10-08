Claudia Sheinbaum confirma reunión con el embajador Ronald Johnson en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves 8 de octubre que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visitará Palacio Nacional. La mandataria explicó que el diplomático acude para acompañar una reunión programada a las 13:00 horas con empresarios de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), tanto mexicanos que invierten en Estados Unidos como estadounidenses con inversiones en el país.Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado si ambos sostendrán un diálogo privado o si el tema de la polémica academia será abordado directamente. Medios de comunicación reportaron que el gobierno mexicano habría declinado una solicitud previa de reunión privada por parte del embajador, aunque esta versión carece de confirmación oficial.La visita ocurre tres días después de que Sheinbaum cuestionara la participación de Johnson en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en el complejo de seguridad RHINO de Querétaro, acto realizado el 2 de octubre junto al gobernador Mauricio Kuri.La presidenta señaló que en dicho evento no fueron invitados la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aunque aclaró que no considera que se haya cometido un delito, enfatizó la importancia de exhibir la situación, ya que la participación de agencias extranjeras en temas de seguridad requiere la autorización previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y de la SRE, conforme a los artículos 89 y 117 de la Constitución, y los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional.El Gobierno de Querétaro defendió su actuar, sosteniendo que sí notificó a la SRE mediante un oficio firmado por Kuri el 23 de septiembre (recibido el 25 de septiembre), en el que se indicaba que la visita tendría efectos meramente protocolarios y no implicaba mecanismos de cooperación internacional en seguridad. La SRE confirmó la recepción del documento, pero señaló que este no especificaba el propósito real de la visita, por lo que reiteró que la academia requiere el visto bueno del GANSEG y ofreció su acompañamiento al gobierno estatal.Además, Sheinbaum expuso datos que revelan que, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026, se identificaron nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses (ocho con la Fiscalía estatal y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana) por un monto de 4.6 millones de pesos. La nueva academia no figura entre los proyectos aprobados por el GANSEG.Durante la conferencia matutina, también se hizo referencia al libro Pueblo, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que describe a Johnson como un “excitado y entrometido policía”. Al respecto, Sheinbaum se distanció de dicha caracterización, afirmando que esa es una opinión de su antecesor y que ella habla exclusivamente desde su responsabilidad actual como presidenta de la República.Queda por conocer si durante la jornada se concretará una conversación aparte entre la presidenta y el embajador, y si el proyecto de la academia entrará formalmente al proceso de revisión federal, en un momento que combina la tensión diplomática con la necesaria cooperación bilateral en seguridad y comercio.