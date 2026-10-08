Claudia Sheinbaum confirma reunión con el embajador Ronald Johnson en Palacio Nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, acudirá este 8 de octubre a Palacio Nacional para un encuentro con la American Chamber of Commerce (AmCham). La cita se produce en medio de la tensión diplomática generada por la participación del diplomático en la colocación de la primera piedra de una academia policial en Querétaro sin las autorizaciones federales requeridas por el GANSEG.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 10:48 AM.
En México y editada el 08/10/2026 10:56 AM.