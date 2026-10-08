Gobierno de México avanza en decreto para exigir a redes sociales combatir violencia y acoso

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que el Gobierno de México avanza en un decreto para exigir a las plataformas digitales y redes sociales detectar, retirar y denunciar contenidos relacionados con violencia, amenazas o acoso sexual. La medida, presentada en un foro en Puebla, busca proteger la salud mental de menores y promover un uso responsable y pedagógico de la tecnología.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 10:22 AM.
En México y editada el 08/10/2026 10:36 AM.