Gobierno de México avanza en decreto para exigir a redes sociales combatir violencia y acoso

Durante la inauguración del sexto Foro Regional Centro Sur “La vida frente a la pantalla. El impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, celebrado en Puebla, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó sobre los avances en un nuevo decreto. Este instrumento legal buscará obligar a las redes sociales y plataformas digitales a detectar, retirar y denunciar activamente contenidos de violencia, amenazas o acoso sexual.El funcionario enfatizó que la vigilancia de este tipo de contenidos no puede recaer únicamente en las autoridades, ya que ese monitoreo sería "prácticamente imposible". Delgado cuestionó la capacidad de estas empresas para utilizar algoritmos que analizan millones de datos y personalizan contenidos, pero que no se aplican con la misma eficacia para detectar y alertar sobre mensajes que representan una amenaza real para los usuarios.Protección de la salud mental y límites en las escuelasEl secretario advirtió sobre los graves riesgos que conlleva la exposición de menores a contenidos violentos o sexuales, vinculándolos directamente con problemas de sueño, ansiedad, depresión y otras afectaciones a la salud mental. Desde hace meses, la Secretaría ha insistido en que las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad directa en la protección de niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso y la exposición a contenidos no solicitados.No obstante, Delgado aclaró que el objetivo de estas medidas no es eliminar la tecnología de las aulas, sino establecer límites claros y aprovechar las herramientas digitales con fines estrictamente educativos y seguros.Respaldo estatal e internacional a la regulaciónLa iniciativa contó con el respaldo de las autoridades presentes en el foro. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que la intención del gobierno es regular el uso de las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio del desarrollo humano, sin rechazar los beneficios que estas ofrecen.Por su parte, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, respaldó el establecimiento de medidas diferenciadas según la edad y el nivel educativo de los estudiantes, así como el reconocimiento de los usos pedagógicos de la tecnología, siempre bajo un marco de protección y seguridad digital.