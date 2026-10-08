Morena celebra 15 años de fundación con nuevos líderes y avances políticos

Sin la presencia física de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia Sheinbaum, Morena celebró sus primeros 15 años de fundación con un evento que reunió a 10 mil militantes. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, encabezó el discurso junto a Alfonso Durazo, haciendo un llamado a rechazar las frivolidades y a caminar siempre de la mano con el pueblo.Durante el evento, donde los asistentes corearon consignas como “es un honor estar con Obrador” y “¡Presidenta, Presidenta!” ante la presencia digital de los fundadores, Montiel puso en el centro a los 17 eventuales candidatos a gobernadores que competirán en 2027. Ubicados en una segunda fila, la líder morenista les recordó que están obligados a seguir el legado del fundador del partido. Asimismo, reconoció el difícil camino para llegar a este aniversario y alcanzar la Presidencia en dos ocasiones, celebrando que hoy cuentan con 12 millones de militantes y asegurando que el país no se arrodillará ante los embates de la derecha internacional.El llamado a la austeridad republicana contrastó notablemente con la vestimenta de varios invitados, quienes lucieron sus mejores prendas y accesorios. Figuras como Luisa María Alcalde, Ignacio Mier y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara destacaron por sus atuendos, alejándose de la sobriedad promovida por el movimiento. Por otro lado, aspirantes a gubernaturas como Jasmín Bugarín (Nayarit) y Eugenio Segura (Quintana Roo) dejaron atrás los colores verdes del PVEM para optar por la vestimenta guinda, acercándose visualmente al partido que podría impulsarlos el próximo año. Entre los candidatos, la menos arropada fue Clara Luz Flores de Nuevo León, mientras que Rosi Bayardo (Colima) y Santiago Nieto (Querétaro) fueron de los más saludados, fotografiados y reconocidos por la cúpula del partido.Un momento que llamó la atención fue la reaparición en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del fundador. Tras dejar la dirigencia de Morena y mudarse a Tabasco para buscar una diputación federal, López Beltrán entró por la puerta trasera y se sentó en la quinta fila para observar a los cuadros que su padre formó. Aunque fue reconocido por los militantes de base que reparten el periódico Regeneración, los líderes del escenario y de las primeras filas lo ignoraron, dejándolo apartado.Finalmente, el evento también estuvo marcado por ausencias de peso. Figuras clave como Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha, Ricardo Monreal y Arturo Ávila brillaron por su ausencia en esta conmemoración que busca consolidar la unidad del partido de cara a los próximos retos electorales.