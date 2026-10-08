Morena celebra 15 años de fundación con nuevos líderes y avances políticos

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Morena celebró su 15 aniversario sin AMLO ni Sheinbaum, enfocándose en candidatos a gobernadores de 2027, aunque el llamado a la austeridad contrastó con el lujo de sus líderes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 10:17 AM.
En México y editada el 08/10/2026 10:20 AM.