Omar García Harfuch comparece ante la JUCOPO para presentar balance de seguridad de dos años

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió este jueves 8 de octubre al recinto de San Lázaro para sostener una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, fue quien anunció la llegada del funcionario al mediodía.La comparecencia, que forma parte del ejercicio anual de rendición de cuentas de las secretarías de Estado, se realizó a puertas cerradas, con un breve espacio habilitado para preguntas de los medios de comunicación. El objetivo central del encuentro fue discutir el Segundo Informe de Gobierno en materia de seguridad y evaluar el fortalecimiento de las estrategias en el país.Se espera que García Harfuch presente un desglose detallado de los resultados alcanzados por la Estrategia Federal de Seguridad aplicada durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El informe abarca tanto los avances a nivel federal como la coordinación operativa con las 32 entidades del país. Asimismo, el secretario dará cuenta de los pendientes y desafíos que aún enfrenta la dependencia en la agenda nacional de seguridad.Esta no es la primera vez que el titular de la SSPC se presenta ante este órgano legislativo. Su última comparecencia ante la JUCOPO tuvo lugar el 26 de mayo de 2025, ocasión en la que presentó un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.En aquella reunión, García Harfuch informó que el gobierno federal había acumulado más de 21.000 detenciones desde el inicio de la administración de Sheinbaum, atribuyendo estos resultados a las operaciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad y las instituciones de procuración de justicia. Además, reportó el aseguramiento de más de 11.000 armas de fuego en los primeros seis meses de gobierno, fruto de operativos conjuntos en los que participaron el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en distintas entidades del país.Durante aquel encuentro, Monreal destacó que el secretario respondió a los cuestionamientos de las bancadas sobre temas como la cooperación con Estados Unidos, los operativos federales y las consecuencias de su ejecución, calificando la sesión como un diálogo directo y constructivo entre los diputados y el responsable de la política de seguridad federal.