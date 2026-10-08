Omar García Harfuch comparece ante la JUCOPO para presentar balance de seguridad de dos años

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció este 8 de octubre ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados para presentar los resultados de la estrategia federal de seguridad en los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y abordar los pendientes en la materia

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/10/2026 02:10 PM.
En México y editada el 08/10/2026 02:15 PM.