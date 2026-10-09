Ciclón Simón provoca lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; alerta por tormentas

...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán este viernes 9 de octubre de 2026, impulsadas por el ciclón tropical Simón. Se prevén precipitaciones intensas en el sur y chubascos en el centro y sureste del país, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones ante riesgos de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/10/2026 08:45 AM.
En México y editada el 09/10/2026 08:55 AM.