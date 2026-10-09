Ciclón Simón provoca lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; alerta por tormentas

El clima en México este viernes estará dominado por la presencia del ciclón tropical Simón, ubicado frente a las costas del Pacífico mexicano. Este sistema, sumado a la entrada de humedad y otros frentes atmosféricos, favorecerá lluvias de alta intensidad en buena parte del territorio nacional.La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, granizo y oleaje elevado en las costas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y el aumento repentino de los niveles de ríos y arroyos.Pronóstico detallado de precipitacionesDe acuerdo con el pronóstico del SMN, los niveles de lluvia esperados para este viernes se distribuyen de la siguiente manera: