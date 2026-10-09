Claudia Sheinbaum presenta decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas y niños

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un decreto para garantizar entornos digitales seguros dirigido a niñas, niños y adolescentes, exigiendo a las plataformas digitales y redes sociales la eliminación inmediata de contenidos que promuevan violencia, abuso, odio o autolesiones. La medida, que por ahora opera bajo un esquema de adhesión voluntaria sin sanciones, sentará las bases para futuras regulaciones más estrictas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/10/2026 08:25 AM.
En México y editada el 09/10/2026 08:32 AM.