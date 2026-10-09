Claudia Sheinbaum presenta decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas y niños

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Decreto para garantizar entornos digitales seguros para Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo central es que las plataformas digitales no muestren y eliminen de inmediato cualquier contenido que promueva discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el decreto aplica a todas las redes sociales y exige el desarrollo de mecanismos específicos, entre los que destacan: