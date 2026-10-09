Riña en el penal de El Castillo, Sinaloa, deja 10 muertos, incluido un menor de edad

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Una violenta riña registrada este 8 de octubre al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Sinaloa, dejó un saldo trágico de 10 personas fallecidas —nueve internos y un menor de edad que se encontraba de visita—, además de 16 heridos. Las autoridades estatales confirmaron la recuperación del control del inmueble y el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/10/2026 08:38 AM.
En México y editada el 09/10/2026 08:41 AM.