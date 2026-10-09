Riña en el penal de El Castillo, Sinaloa, deja 10 muertos, incluido un menor de edad

La mañana de este 8 de octubre de 2026, un enfrentamiento al interior del Centro Penitenciario El Castillo derivó en uno de los episodios más letales del año en el sistema penitenciario de Sinaloa. Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública del estado, informó que el saldo preliminar es de 10 personas muertas: nueve personas privadas de la libertad (PPL) y un menor de edad que se encontraba en las instalaciones en calidad de visitante al momento de los hechos.Asimismo, se reportaron 16 personas privadas de la libertad heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica prehospitalaria, aunque no se han detallado sus estados de salud individuales.El funcionario estatal detalló que, tras el estallido de la violencia, el Grupo Interinstitucional intervino para contener la situación, logrando retomar el control total de las instalaciones. Téllez López aseguró que el resto de la población penitenciaria que no estuvo involucrada directamente en la riña se encuentra bien y que se mantiene un fuerte despliegue de seguridad para preservar el orden.Como medida preventiva y para salvaguardar la integridad de los internos, el personal administrativo y las familias, las visitas quedaron suspendidas en el penal hasta nueva orden. Por su parte, personal de Trabajo Social ha iniciado los protocolos para establecer comunicación con los familiares de las víctimas fatales, incluyendo a los deudos del menor fallecido.La Fiscalía General del Estado ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer las causas de la riña y deslindar responsabilidades.Las autoridades han reiterado su compromiso de colaborar con las instancias correspondientes para transparentar los hechos ocurridos este miércoles y garantizar la seguridad dentro del centro de reclusión.Copy