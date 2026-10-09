Trabajadores del IMSS bloquean Reforma e Insurgentes; Segob niega retención de sindicalistas

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Trabajadores del IMSS bloquearon Paseo de la Reforma e Insurgentes tras abandonar una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que acusaron de retener a miembros del SNTSS. La Segob negó categóricamente los hechos, instó a resolver las diferencias por la vía institucional y rechazó los bloqueos que afectan a la ciudadanía, mientras los agremiados exigen un aumento salarial del 10% y mejoras en el abasto de medicamentos

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/10/2026 08:55 AM.
En México y editada el 09/10/2026 09:02 AM.