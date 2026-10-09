Trabajadores del IMSS bloquean Reforma e Insurgentes; Segob niega retención de sindicalistas

Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó la circulación en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, presuntamente en respuesta a la retención de integrantes de su sindicato. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) desmintió rotundamente esta acusación a través de un comunicado oficial, en el que rechazó que se haya retenido a cualquier miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).La dependencia federal reiteró su llamado al diálogo, al respeto y a la veracidad, exigiendo que las diferencias se resuelvan mediante la construcción de acuerdos por la vía institucional y no a través de bloqueos que perjudican a la ciudadanía. Según la versión de Gobernación, la mesa de diálogo comenzó en sus instalaciones para atender los planteamientos de los trabajadores, pero un grupo de participantes se levantó de la mesa y se movilizó hacia Reforma para cerrar el tránsito vehicular.La inconformidad de los trabajadores se centra en el ajuste salarial. Los manifestantes consideran insuficiente la oferta de un aumento del 2.9 por ciento al salario tabular y exigen un incremento del 10 por ciento. Además, sus demandas incluyen el abasto oportuno de medicamentos y materiales, así como la contratación de más personal para aliviar las cargas laborales.En contraste, la dirigencia sindical del SNTSS sostiene que la revisión contempla una mejora ponderada del 8.55 por ciento, la cual suma el aumento al sueldo base, un ajuste del 3.9 por ciento en la ayuda de renta y una aportación patronal complementaria del 1.75 por ciento para el retiro. Este encuentro en Gobernación surgió de los acuerdos alcanzados tras la protesta del 1 de octubre, cuando algunos manifestantes ingresaron por la fuerza a las oficinas sindicales en la colonia Condesa. No obstante, representantes de los inconformes afirmaron que abandonaron la reunión de este jueves sin obtener respuestas concretas a sus principales reclamos.Debido a la manifestación, el Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 1 resultó afectada en el tramo de Ciudad Universitaria a Villa Olímpica. Como medida alternativa, se otorgó servicio desde Indios Verdes hasta Dr. Gálvez, y del Caminero a Corregidora, recomendando a los usuarios tomar precauciones y consultar los canales oficiales para conocer las modificaciones.Ante esta situación, las autoridades federales exhortaron a los trabajadores del IMSS a retomar el diálogo con su dirigencia sindical y a mantener la comunicación con su Unidad de Gobierno. La Segob reafirmó su total disposición para acompañar las conversaciones y encontrar soluciones a las diferencias entre los agremiados y su representación, siempre a través del diálogo, el respeto y la concertación, evitando acciones que afecten el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población.