Huracán Simón se intensifica a categoría 3; Sheinbaum activa planes de emergencia en occidente y sur

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La presidenta Claudia Sheinbaum alertó a la población del occidente y sur de México tras la intensificación del huracán Simón a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves, el gobierno federal activó los planes DN-III-E y Marina, y puso en alerta a brigadas de la CFE, SICT, Conagua y Pemex en estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 11:05 AM.
En México y editada el 10/10/2026 11:23 AM.