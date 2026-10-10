Huracán Simón se intensifica a categoría 3; Sheinbaum activa planes de emergencia en occidente y sur

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 9 de octubre que el huracán Simón se fortaleció a categoría 3, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Al cierre de la jornada, el sistema se localizaba a aproximadamente 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, avanzando hacia el norte a 11 km/h.El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 240 km/h. Las entidades bajo especial atención por las precipitaciones previstas son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, donde las lluvias podrían generar condiciones de alto riesgo para comunidades cercanas a ríos, arroyos, laderas y zonas bajas.Activación de planes de emergencia y coordinación federalAnte la magnitud de la amenaza, la mandataria confirmó la activación preventiva del Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del Plan Marina. Asimismo, brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex) permanecen en estado de alerta máxima.Este despliegue tiene como objetivo responder de manera inmediata ante posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica, carreteras, sistemas hidráulicos e instalaciones estratégicas, minimizando interrupciones en los servicios públicos y facilitando el traslado de habitantes en caso de ser necesario.Riesgos inminentes y llamado a la prevenciónMás allá de las lluvias, el huracán Simón representa un peligro significativo por las fuertes rachas de viento y el oleaje elevado en las costas, lo que pone en riesgo a las poblaciones costeras, las actividades marítimas y a quienes se encuentren cerca de las playas.La presidenta Sheinbaum exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a seguir las instrucciones de Protección Civil. Se recomienda resguardarse, identificar los refugios temporales habilitados y, en caso de vivir en una zona vulnerable, evacuar de manera oportuna hacia los sitios señalados por las autoridades.Las labores de monitoreo y coordinación con las instancias estatales y municipales continúan de manera permanente, ya que la trayectoria e intensidad del fenómeno podrían modificar las condiciones meteorológicas previstas en las próximas horas, haciendo crucial que la ciudadanía evite cualquier conducta que ponga en riesgo su integridad.