El Vaticano recibe el libro “Un hombre, mil voces” sobre la crisis de desaparecidos en México

Este viernes, en el Vaticano, el monseñor y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, hizo entrega al Papa León XIV del libro “Un hombre, mil voces”. La obra, de más de 200 páginas, está dedicada a las personas desaparecidas en México y a sus familias, reflejando la dimensión humana de esta crisis. Según detalló la Compañía de Jesús en México a través de sus redes sociales, el Pontífice se detuvo en las páginas e inclinó la mirada sobre las fotografías de quienes faltan en el país. Cada ficha del libro fue compartida directamente por familiares que no han dejado de buscar a sus seres queridos, recopilando rostros, nombres e historias que dan cuenta de la magnitud del drama nacional.Historias detrás de las cifras y exigencia de justiciaEntre las historias que contienen las páginas del libro se encuentran la de Marco, quien dejó una guitarra sobre su cama que nadie ha vuelto a tocar; Rocío, ausente en los últimos cuatro cumpleaños de sus dos hijos; y Miguel, que desde hace cinco años y medio no puede darle los buenos días a su mamá.La Compañía de Jesús destacó que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México, describiendo la crisis como una realidad que continúa y que exige verdad. En conjunto con el Diálogo Nacional por la Paz —movimiento impulsado por la CEM, la Compañía de Jesús y diversas organizaciones civiles—, reiteraron su llamado a favor de la verdad, la justicia, la atención de la crisis forense y el fin de la impunidad, exigiendo que el Estado mexicano asuma su responsabilidad.Origen del proyecto y contexto internacionalEl proyecto dio un paso firme en agosto, cuando el Diálogo Nacional por la Paz convocó a familiares y colectivos a compartir nombres, fotografías, lugares y fechas de desaparición con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En aquella ocasión, se informó que el documento también sería presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e incluiría un listado de periodistas y sacerdotes asesinados.Esta iniciativa surge tras la visita a México, en agosto, del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien se reunió con representantes del Diálogo Nacional por la Paz y mostró un profundo interés por la situación de las familias. Cabe recordar que el Diálogo Nacional por la Paz nació tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, en junio de 2022, reuniendo desde entonces a organizaciones religiosas y civiles para combatir la violencia.Cifras alarmantes en el primer semestre de 2026La gravedad del contexto queda evidenciada por las cifras oficiales. Durante los primeros seis meses de 2026, México registró 11 mil 746 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de los cuales 4 mil 768 permanecían sin ser localizadas al corte del 28 de junio, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Del total de reportes en ese periodo, 6 mil 978 personas fueron localizadas.Entre los casos pendientes de localización, la Ciudad de México encabeza la lista con 541 reportes, seguida de Michoacán (379), Sinaloa (351), Nuevo León (341) y Baja California (340). En cuanto al perfil de las personas sin localizar, el 74.16% corresponde a hombres (predominando las edades de 15 a 35 años) y el 25.82% a mujeres (destacando los casos de personas de 10 a 20 años).La llegada de esta crisis al Vaticano, a través de la entrega del libro por parte de monseñor Ramón Castro Castro, marca un hito en la visibilización internacional del dolor de los familiares y la urgente necesidad de respuestas por parte de las autoridades mexicanas.