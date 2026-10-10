El Vaticano recibe el libro “Un hombre, mil voces” sobre la crisis de desaparecidos en México

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El monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), entregó al Papa León XIV en el Vaticano el libro “Un hombre, mil voces”, una obra dedicada a las más de 132 mil personas desaparecidas en México. La iniciativa, impulsada por el Diálogo Nacional por la Paz y la Compañía de Jesús, busca visibilizar el dolor de las familias y exigir al Estado verdad, justicia y el fin de la impunidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/10/2026 11:50 AM.
En México y editada el 10/10/2026 11:54 AM.