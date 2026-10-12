Asesinan a balazos al coordinador de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa

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El coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Jesús Francisco López Bibriesca, fue asesinado a balazos este domingo 11 de octubre mientras realizaba labores de prevención ante la inminente llegada del huracán Simón. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga el crimen, que ocurre apenas semanas después del homicidio de otro funcionario municipal en la misma demarcación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:42 AM.
En México y editada el 12/10/2026 09:47 AM.