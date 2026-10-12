Asesinan a balazos al coordinador de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa

La tarde del domingo 11 de octubre, Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, fue interceptado y asesinado por hombres armados mientras circulaba por la calle Francisco Pérez, en el sector Centro de la cabecera municipal.El funcionario vestía su uniforme institucional y regresaba de realizar recorridos de supervisión en la zona del valle junto al alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, como parte de las acciones preventivas frente al huracán Simón. Según testigos y autoridades, tras los primeros disparos, López Bibriesca intentó huir a pie, pero fue perseguido y rematado con un impacto de bala en la cabeza. En el lugar de los hechos, los peritos localizaron casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio solo pudieron constatar su fallecimiento.El homicidio de López Bibriesca suma un capítulo oscuro a la seguridad del municipio. El funcionario había asumido el cargo en julio de 2026, con su nombramiento oficial confirmado el 3 de agosto, en sustitución de Evelia Guadalupe López Hernández. De manera alarmante, ese mismo 3 de agosto también recibió su nombramiento Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa, quien fue asesinado a finales de ese mismo mes, apenas semanas antes de este nuevo ataque contra un servidor público local.La Fiscalía General del Estado de Sinaloa se hizo cargo de la escena del crimen para procesar indicios y tratar de establecer las circunstancias y la autoría del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen, aunque las funciones del víctima como coordinador de Protección Civil se mantienen como una línea de investigación activa.El alcalde Víctor Manuel Díaz Simental confirmó el atentado a medios locales, expresando su sorpresa y consternación. El edil relató que había compartido la mañana con López Bibriesca revisando albergues habilitados en Teacapán y la Isla del Bosque, y que se separaron horas antes del ataque para descansar y comer. Díaz Simental aseguró que no tenía conocimiento de que el coordinador hubiera recibido amenazas previas, lo que convierte este homicidio en un hecho inesperado que golpea a las labores de prevención y protección civil en la región.