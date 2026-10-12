Asesinan a balazos a Jorge Guerrero García, exalcalde de Otatitlán, Veracruz, en su restaurante

La noche de este domingo 11 de octubre, alrededor de las 19:00 horas, Jorge Guerrero García, quien se desempeñó como alcalde de Otatitlán, Veracruz, fue víctima de un ataque armado. De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de sujetos ingresó al establecimiento gastronómico llamado "El Cedral", ubicado cerca de la panga que cruza el río Papaloapan, y le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar.Exigencia de justicia y perfil del exfuncionarioTras conocerse la noticia, Jesús Vásquez, exdiputado federal y amigo cercano del exedil, exigió a través de redes sociales una investigación exhaustiva por parte del gobierno estatal. Vásquez describió a Guerrero García como una persona "intachable", destacando que no tenía conflictos con nadie y que siempre se caracterizó por ser un hombre trabajador y de bien, enfocado en salir adelante y en el progreso de su comunidad.“A la gente de Otatitlán; ustedes lo conocían bien, sabían que era un hombre trabajador, de bien y que no se metía con nadie. Si las autoridades realmente quieren esclarecer esto, no tendrán que buscar en muchos lados, pues él era una persona intachable”, señaló Vásquez en su mensaje.Investigación en curso y líneas de investigaciónHasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre los hechos, pero es la instancia encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables.Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó durante su conferencia de prensa de este lunes que el homicidio fue reportado en la reunión de la mesa de seguridad. La mandataria confirmó que el caso ya cuenta con "varias líneas de investigación", aunque dejó en claro que será la Fiscalía la encargada de profundizar en los detalles y darlos a conocer una vez que concluyan las indagatorias iniciales. "Son varias líneas de investigación, vamos a esperar que la Fiscalía concluya y lo den a conocer", declaró la gobernadora.