Asesinan a balazos a Jorge Guerrero García, exalcalde de Otatitlán, Veracruz, en su restaurante

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El exalcalde de Otatitlán, Veracruz, Jorge Guerrero García, fue asesinado a balazos la noche del domingo 11 de octubre al interior de su restaurante. La gobernadora Rocío Nahle confirmó que ya existen varias líneas de investigación, mientras la Fiscalía General del Estado trabaja para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 12:22 PM.
En México y editada el 12/10/2026 12:27 PM.