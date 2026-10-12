Balance tras el huracán Simón y el ciclón Rachel: una muerte en Guerrero, 10 desaparecidos en BC

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó desde la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, que Michoacán, Colima y Jalisco mantenían saldo blanco en pérdidas humanas. Sin embargo, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado confirmó el fallecimiento de un adulto mayor de 71 años en Chilpancingo, a causa del colapso de una barda.Las principales afectaciones en Guerrero se concentraron en Acapulco, Chilpancingo, la Costa Grande y la región de la Montaña, con reportes de vehículos dañados, locales comerciales inundados, deslizamientos y caída de postes eléctricos. Por su parte, en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva detalló que, aunque se evitó un impacto directo, las lluvias provocaron afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en infraestructura pública. Como medida preventiva, se habilitaron 10 refugios temporales que albergaron a 177 personas.Las afectaciones más críticas se registraron en Baja California debido al paso de Rachel, degradado a ciclón postropical. La gobernadora Marina del Pilar Ávila reportó el hallazgo sin vida de una menor y la búsqueda activa de 10 personas no localizadas (ocho en Ensenada y dos en San Felipe).Para atender la emergencia, el gobierno estatal desplegó a más de 14 mil efectivos y habilitó seis refugios temporales con 56 personas atendidas. Un punto crítico se encuentra en una comunidad próxima al cauce del río Pípila, en Ensenada, la cual quedó aislada por vía terrestre, por lo que se requiere el apoyo aéreo de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) para realizar rescates y labores de vigilancia.Desde el frente federal, se confirmó la activación del Plan DN-III-E y el Plan Marina en las entidades afectadas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró restablecer el 100% del suministro eléctrico impactado, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en el despeje de deslaves en las carreteras.Ante el pronóstico de que el huracán Simón podría impactar a Sinaloa como huracán categoría 1, Laura Velázquez Alzúa anunció su traslado a Mazatlán para coordinar las acciones preventivas con las autoridades estatales y las Fuerzas Armadas.La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de la costa del Pacífico, en particular de Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar acercarse a las playas. Además, instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a intervenir de inmediato en Ensenada para atender los problemas de desabasto de agua potable derivados del fenómeno.