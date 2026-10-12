Balance tras el huracán Simón y el ciclón Rachel: una muerte en Guerrero, 10 desaparecidos en BC

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Las autoridades presentaron el balance de los fenómenos meteorológicos: el huracán Simón dejó un fallecido en Guerrero y daños materiales en Colima, mientras que el ciclón postropical Rachel provocó la muerte de una menor y dejó a 10 personas desaparecidas en Baja California. El Gobierno federal mantiene activados los planes de auxilio y emitió una alerta preventiva ante la posible llegada de Simón como huracán categoría 1 a Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 10:22 AM.
En México y editada el 12/10/2026 10:31 AM.