Claudia Sheinbaum descarta el fin del T-MEC pese a la intención de Trump de negociar bilateralmente

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las especulaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La mandataria descartó que el acuerdo esté por desaparecer, recordando que se trata de un pacto comercial aprobado por los poderes legislativos de las tres naciones.Sheinbaum confirmó que, tras un discurso pronunciado el sábado por Donald Trump en Clarksville —donde el mandatario estadounidense sugirió que EE. UU. no necesita los productos canadienses y planteó un nuevo entendimiento comercial solo con México—, Washington optó por llevar las conversaciones por separado. “Por el momento, lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México. Nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos”, explicó la presidenta, aunque insistió en que este formato no implica la cancelación del marco trilateral vigente.Avances en aranceles y el debate por la extensión a 16 añosLa titular del Ejecutivo reconoció que existen progresos en las negociaciones, particularmente en torno a los aranceles impuestos a las exportaciones mexicanas de automóviles, acero y aluminio. Sin embargo, subrayó que aún quedan asuntos pendientes por resolver y evitó anticipar resultados definitivos.Un punto central de la discusión es el mecanismo de revisión del tratado. Sheinbaum detalló que, tras los primeros seis años de vigencia, los países deben determinar si extienden el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años o mantienen su duración original.