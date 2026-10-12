Claudia Sheinbaum descarta el fin del T-MEC pese a la intención de Trump de negociar bilateralmente

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el T-MEC continúa vigente y no está por terminar, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso privilegiar negociaciones comerciales bilaterales con México y Canadá por separado. Aunque se han registrado avances en temas arancelarios, aún no existe un acuerdo definitivo, y persisten diferencias sobre el mecanismo de revisión y extensión del tratado a 16 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 01:13 PM.
En México y editada el 12/10/2026 01:25 PM.