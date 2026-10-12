Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora en Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 12 de octubre de 2026, mediante el comunicado 199/2026, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú. Este nombramiento, que requiere la ratificación del Senado de la República, es el primero de su tipo desde la normalización de los vínculos bilaterales. Hasta el momento, no se ha hecho oficial el anuncio del embajador peruano en México, aunque la presidenta Keiko Fujimori adelantó que se dará a conocer en "los próximos días".El fin de una crisis diplomática de añosLa relación entre ambos países se fracturó el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo. El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el relevo y calificó a su sucesora, Dina Boluarte, de "usurpadora", lo que Lima consideró una injerencia. El detonante final de la ruptura ocurrió el 3 de noviembre de 2025, cuando Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras la decisión de este último de otorgar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permaneció en la residencia de la embajada mexicana en Lima. El cambio de gobierno en Perú abrió la puerta al diálogo: a inicios de julio, Fujimori (entonces presidenta electa) manifestó su intención de retomar los vínculos. El 7 de agosto, el gobierno peruano otorgó el salvoconducto a Chávez y el restablecimiento se anunció de forma simultánea. Sheinbaum aclaró que la iniciativa partió de Fujimori, pero reiteró que México no cambiará su posición en defensa de Castillo.Agenda bilateral y contexto geopolíticoLos cancilleres Roberto Velasco y Carlos Espá ya acordaron una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas, aunque aún no hay una fecha definida. La nueva embajadora tendrá como primer gran reto encabezar este proceso. La agenda bilateral también incluye la eliminación del requisito de visa (tema que Perú considera un proceso distinto al restablecimiento diplomático) y el fortalecimiento de la cooperación en la Alianza del Pacífico y APEC, bloque del cual Perú asumirá la presidencia rotatoria en 2027.El acercamiento se da entre gobiernos de signo político distinto. Fujimori encabeza un gabinete conservador y ha mostrado apertura para cooperar con la administración de Donald Trump; de hecho, el subsecretario de Estado Christopher Landau asistió a su investidura y su canciller, Espá, ha mencionado avanzar hacia el "Escudo de las Américas", una alianza impulsada por Washington contra el crimen transnacional. Pese a esto, Sheinbaum ha enfatizado la importancia de que México mantenga relaciones con el mundo sin importar las orientaciones políticas.Perfil de la nueva embajadoraLydia Antonio de la Garza es integrante del Servicio Exterior Mexicano con rango de ministra. Su currículum oficial la ubica como directora ejecutiva "B" del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo del que recientemente se desempeñaba como encargada del despacho. Su perfil combina experiencia en comercio exterior y atención a connacionales, habilidades clave para los desafíos que enfrentará en la sede diplomática de Lima.