Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora en Perú

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La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú, la primera de este tipo desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones. El nombramiento, enviado al Senado, marca un nuevo capítulo tras la ruptura de 2025 por el asilo a Betssy Chávez, con una agenda que incluye la reapertura de embajadas y la cooperación en la Alianza del Pacífico, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 11:37 AM.
En México y editada el 12/10/2026 11:42 AM.