Claudia Sheinbaum se reúne con Zoé Robledo para atender demandas del IMSS tras recientes protestas

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión de trabajo con Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para revisar las demandas del personal de la institución tras las recientes manifestaciones. Entre los temas prioritarios destacan la falta de insumos en la unidad de Ecatepec, la situación laboral de los trabajadores contratados durante la pandemia de 2020 y asuntos sindicales, los cuales serán detallados en una próxima conferencia de prensa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:47 AM.
En México y editada el 12/10/2026 09:53 AM.