Claudia Sheinbaum se reúne con Zoé Robledo para atender demandas del IMSS tras recientes protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con Zoé Robledo, director general del IMSS, con el objetivo de revisar y atender las demandas planteadas por distintos sectores de la institución. Este encuentro se da en el contexto de las recientes manifestaciones realizadas por trabajadores del instituto, quienes han expresado su inconformidad por diversas condiciones laborales y operativas que afectan el funcionamiento de los servicios de salud.Durante la reunión, se abordaron puntos críticos que han generado malestar entre el personal. Uno de los asuntos centrales fue la denuncia del personal de la unidad del IMSS en Ecatepec, Estado de México, por la persistente falta de insumos médicos necesarios para la atención de los derechohabientes.Asimismo, se analizó la situación de los trabajadores médicos y de enfermería que fueron contratados o se incorporaron a las labores durante la pandemia de 2020, pero que hasta la fecha no forman parte formal de la nómina o de la estructura institucional del IMSS, lo que les impide acceder a prestaciones y estabilidad laboral. También se discutieron temas relacionados con la dinámica y las demandas del sindicato de la institución.Con el fin de dar transparencia a las soluciones que se implementarán, la presidenta Sheinbaum subrayó que Zoé Robledo ofrecerá una conferencia de prensa en los próximos días. En este espacio, el titular del IMSS informará a detalle sobre los casos específicos abordados en la reunión y anunciará las medidas concretas que la institución prevé tomar para resolver estos conflictos y mejorar las condiciones de trabajo y atención en sus unidades.