Enfrentamientos en protesta por agua en Guadalajara dejan 39 detenidos y 28 policías heridos

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La movilización ciudadana en la Zona Metropolitana de Guadalajara para exigir agua limpia derivó en violentos enfrentamientos con la policía estatal este domingo 11 de octubre. El saldo oficial reporta 39 detenidos, 28 elementos de seguridad lesionados (dos de ellos en estado grave) y 31 civiles que recibieron atención médica, en medio de las crecientes denuncias por turbidez y malos olores en el suministro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:12 AM.
En México y editada el 12/10/2026 09:17 AM.