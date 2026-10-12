Enfrentamientos en protesta por agua en Guadalajara dejan 39 detenidos y 28 policías heridos

La protesta, que reunió a ciudadanos inconformes con la calidad del agua en sus hogares, inició con un recorrido desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Según estimaciones de Protección Civil, alrededor de 4,500 personas participaron en la marcha, aunque el balance general de la administración estatal elevó la cifra a aproximadamente 10,000 asistentes.De acuerdo con la versión oficial, la manifestación transcurrió de manera pacífica durante las dos primeras horas. Sin embargo, cerca del mediodía, un grupo de aproximadamente 400 personas, algunas encapuchadas y portando palos y piedras, comenzó a derribar las vallas de seguridad e incitó a la confrontación. Los choques más fuertes se registraron en los cruces de Miguel Ángel de Quevedo y Ontario, donde manifestantes arrojaron piedras, palos, petardos y sustancias irritantes contra los policías, quienes respondieron con chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.La escalada de violencia dejó un saldo significativo de afectados. El Gobierno de Jalisco reportó la detención de 39 personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su situación jurídica.En cuanto a las lesiones, 28 elementos de seguridad resultaron heridos; tres requirieron traslado médico y dos se reportan en estado grave. Entre las lesiones documentadas por las autoridades se encuentran fracturas de cráneo, pómulo y nariz, así como el desprendimiento de un dedo a causa de un objeto con filo. Por su parte, 31 civiles recibieron atención médica en el lugar, aunque las autoridades no detallaron la gravedad de sus heridas ni cuántos requirieron hospitalización.Tras los hechos, la Universidad de Guadalajara (UdeG) emitió un pronunciamiento solicitando esclarecer lo ocurrido y garantizar la integridad de las personas detenidas. La institución reveló que tiene reportes de la detención de tres estudiantes, dos de ellas pertenecientes al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), y mantiene comunicación con las autoridades para gestionar su liberación.Para garantizar el respeto a las garantías individuales, el Gobierno estatal informó que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) estuvieron presentes durante la protesta y acompañaron a los detenidos.La movilización es la respuesta a semanas de denuncias por parte de vecinos de distintas colonias, quienes reportan agua turbia, con coloración amarillenta u oscura, malos olores, residuos y problemas constantes de abastecimiento.Ante la presión social, el Gobierno de Jalisco anunció un paquete de medidas para modificar el suministro y mejorar la calidad del recurso, el cual incluye: