Sheinbaum descarta ayuda internacional por huracanes Simón y Rachel; despliega operativo federal

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se solicitará ayuda internacional para enfrentar las afectaciones de los fenómenos meteorológicos, ya que la coordinación entre los gobiernos estatales y las dependencias federales (SEDENA, SEMAR y CONAGUA) permite responder a la emergencia con recursos propios. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que Ensenada concentra los daños más graves tras el paso de la tormenta tropical Rachel. Se desplegaron más de 14 mil efectivos y se habilitaron seis refugios temporales. Lamentablemente, se reportó el hallazgo de una menor de edad sin vida y la búsqueda de 10 personas desaparecidas (ocho en Ensenada y dos en San Felipe). Para acceder a comunidades aisladas por la crecida del río Pípila, las Fuerzas Armadas están apoyando con helicópteros en tareas de rescate y vigilancia. Sheinbaum ordenó a CONAGUA evaluar y restablecer el suministro de agua en la zona, brindando todo el apoyo federal necesario para acceder a las localidades afectadas.La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó la activación del Plan DN-III-E y el Plan Marina en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.