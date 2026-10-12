Sheinbaum descarta ayuda internacional por huracanes Simón y Rachel; despliega operativo federal

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó solicitar ayuda internacional para atender los daños del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel, confirmando que la respuesta a la emergencia se maneja con recursos nacionales y el respaldo de SEDENA, SEMAR y CONAGUA. Mientras en Baja California se reportan 10 personas desaparecidas y una menor fallecida, el operativo federal se intensifica en la costa del Pacífico, donde el ciclón avanza hacia Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 09:57 AM.
En México y editada el 12/10/2026 10:22 AM.