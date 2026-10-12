Zoé Robledo evita confirmar si el IMSS tiene margen financiero para un mayor aumento salarial

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se negó a dar cifras o confirmar si las finanzas de la institución permiten absorber un incremento salarial mayor al ya planteado. Cuando fue cuestionado directamente sobre si el IMSS tiene el margen económico para responder a una eventual exigencia de la base sindical, el funcionario eludió una respuesta concreta.“Eso ya será parte de lo que se tuviera que ver, pero yo no anticipo la voz de los trabajadores”, afirmó Robledo, quien en múltiples ocasiones desvió las preguntas sobre el presupuesto hacia la importancia del diálogo con médicos, enfermeras y el resto del personal. Ante la insistencia de los reporteros por conocer la postura financiera del instituto y no la de los empleados, Robledo señaló que la pregunta tenía “un problema” y volvió a enfocar su respuesta en el mecanismo de negociación colectiva.El peso de la consulta a la base trabajadoraRobledo explicó que el sindicato llevó una propuesta a un congreso, donde fue aprobada, y que ahora dicho documento será sometido a la votación de la base trabajadora. El funcionario destacó que este procedimiento forma parte de la relación regular y permanente entre el instituto y la organización sindical.Además, rechazó las versiones que indican que los contratos no se consultan, aclarando que el contrato colectivo se modifica y se somete a votación de la base cada dos años. No obstante, se abstuvo de detallar qué propuesta específica se encuentra actualmente en votación, qué porcentaje de aumento salarial contempla o cuándo concluirá el proceso de consulta, remitiendo a la Secretaría del Trabajo para explicaciones sobre el procedimiento sindical.Una respuesta supeditada al resultado de la votaciónLa postura del titular del IMSS dejó en claro que cualquier definición sobre una eventual contraoferta salarial quedará supeditada al resultado de la consulta. “Cuando la consulta tenga un resultado, pues el IMSS tendrá que responder en función de ese resultado”, señaló Robledo.Sin embargo, esta respuesta dejó sin aclarar puntos cruciales para los trabajadores: si el organismo cuenta con los recursos para aceptar una demanda salarial superior, si ya calculó el costo de un incremento adicional o si existe una alternativa financiera en caso de que la mayoría de los trabajadores rechace la propuesta actual aprobada por el Congreso del sindicato.