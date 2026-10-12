Zoé Robledo evita confirmar si el IMSS tiene margen financiero para un mayor aumento salarial

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El director general del IMSS, Zoé Robledo, evitó precisar si el instituto cuenta con la capacidad financiera para ofrecer un mayor incremento salarial en caso de que la base trabajadora rechace la propuesta actual en la próxima consulta sindical. En su lugar, el funcionario enfatizó el proceso de diálogo y votación, sin revelar detalles presupuestales ni el porcentaje del aumento en disputa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/10/2026 11:42 AM.
En México y editada el 12/10/2026 12:22 PM.