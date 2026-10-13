Clara Brugada revisará disposiciones sobre predial y terrenos baldíos en el Programa de Ordenación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que su administración revisará las disposiciones relacionadas con el impuesto predial y el uso de terrenos baldíos incluidas en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta decisión responde a las dudas e inquietudes que algunos de sus planteamientos han generado entre la población.Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que presentará observaciones formales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para solicitar las modificaciones y precisiones necesarias al documento. Para ello, instruyó a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como al Instituto de Planeación, a revisar a detalle los apartados que han causado controversia.Aprovechamiento de la consulta públicaBrugada recalcó que el hecho de que el documento se encuentre actualmente en consulta pública es una oportunidad clave para recibir opiniones y realizar los ajustes pertinentes antes de definir el contenido final del instrumento de planeación metropolitana. Este mecanismo permite corregir el rumbo y asegurar que las disposiciones sean claras y benéficas para los habitantes de la zona metropolitana.Avance paralelo del Programa General de Desarrollo (PGD)La mandataria aclaró que este proceso de revisión es completamente independiente de la elaboración del Programa General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, por lo que ambos instrumentos avanzan de manera paralela y sin interferencias.Sobre el PGD, Brugada explicó que el Instituto de Planeación continúa con la revisión y sistematización de las miles de propuestas ciudadanas que fueron recibidas durante su respectiva consulta pública. Una vez concluido ese exhaustivo análisis, el Programa General de Desarrollo será enviado al Congreso capitalino para su dictamen, cumpliendo estrictamente con los plazos establecidos por la ley.