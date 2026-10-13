Clara Brugada revisará disposiciones sobre predial y terrenos baldíos en el Programa de Ordenación

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración presentará observaciones formales a la Sedatu para solicitar modificaciones a los planteamientos sobre el impuesto predial y el uso de terrenos baldíos incluidos en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, tras generar dudas entre la población durante la consulta pública.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:07 AM.
En México y editada el 13/10/2026 10:10 AM.