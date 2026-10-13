Claudia Sheinbaum condiciona intervención federal a denuncias formales por represión en marcha

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que el Gobierno federal intervendrá en la situación derivada de la marcha por el agua limpia en Guadalajara únicamente si se presenta una denuncia formal, mencionando a la Fiscalía General de la República (FGR) como la vía correspondiente. La mandataria señaló que le corresponde al gobernador Pablo Lemus explicar el comportamiento de las fuerzas del orden estatales.Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que algunos participantes y familiares de detenidos ya han presentado quejas, las cuales están siendo revisadas en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ante las acusaciones de tortura por parte de algunos detenidos, la funcionaria no confirmó ni descartó los hechos, enfatizando que es necesario documentar y realizar diligencias caso por caso, aunque aclaró que la gran mayoría de los detenidos ya había sido liberada.La versión del gobernador y el saldo del enfrentamientoEn un video difundido el lunes, el gobernador Pablo Lemus sostuvo que la marcha transcurrió de manera pacífica hasta la llegada de un "grupo de choque" de aproximadamente 400 personas, en su mayoría encapuchadas, a las inmediaciones de Casa Jalisco. El mandatario reportó que el enfrentamiento duró tres horas y dejó un saldo de manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad.Lemus afirmó haber ordenado la revisión de videos para investigar y sancionar posibles excesos, y solicitó a la Fiscalía revisar las detenciones caso por caso. Asimismo, confirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio. Cabe señalar que activistas han denunciado un uso excesivo de la fuerza, lo que contrasta con declaraciones previas del gobernador, quien había asegurado haber dado la instrucción de no utilizarla.La crisis hídrica y la propuesta del acueducto Chapala-GuadalajaraEn el ámbito de las soluciones estructurales, Sheinbaum informó que parte del equipo del gobernador se reunió con Efraín Morales, director de la Conagua, y que este miércoles se presentará una propuesta técnica y financiera para Jalisco, la cual requerirá un análisis más profundo por parte de la dependencia federal.Paralelamente, Lemus propuso al Congreso local la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. De acuerdo con reportes, el proyecto implicaría un contrato con una empresa privada por 11 mil 922 millones de pesos a un plazo de 20 o 25 años. Mientras la oposición advierte que esto abre la puerta a la privatización del agua, el gobierno estatal lo niega y el gobernador asegura que el proyecto ya cuenta con la validación técnica de la Conagua.