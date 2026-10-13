Claudia Sheinbaum condiciona intervención federal a denuncias formales por represión en marcha

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal intervendrá en los hechos de la marcha por el agua en Guadalajara solo si se presentan denuncias formales, responsabilizando al gobernador Pablo Lemus de esclarecer el actuar de la policía estatal. Mientras la Segob y la CNDH revisan las quejas por posibles excesos, Lemus defiende el operativo ante un supuesto "grupo de choque" y avanza con una polémica propuesta de acueducto con financiamiento privado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:30 AM.
En México y editada el 13/10/2026 10:32 AM.