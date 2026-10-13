Claudia Sheinbaum exige a autoridades de Morelos explicar la liberación de "El Güero Gym"

Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la polémica liberación del presunto delincuente conocido como "El Güero Gym" en el estado de Morelos. La mandataria fue enfática al señalar que, dado que el operativo fue ejecutado por autoridades estatales, corresponde al secretario de Seguridad y al fiscal de la entidad informar sobre lo ocurrido, detallar las circunstancias de la liberación y explicar quién tomó dicha decisión.Sheinbaum reiteró que las instituciones locales son las responsables de ofrecer transparencia sobre el desarrollo de la intervención y el saldo que esta dejó, sin evadir su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.Coordinación federal y complejidad tácticaA pesar de señalar la responsabilidad local, la presidenta aclaró que el Gabinete de Seguridad federal se mantiene en comunicación constante con el gobierno de Morelos y existe total disposición para brindar apoyo en lo que sea necesario.No obstante, Sheinbaum contextualizó la complejidad de este tipo de intervenciones, explicando que las fuerzas de seguridad a menudo se enfrentan a decisiones críticas cuando existe un riesgo inminente para la integridad de las personas, incluidos civiles o los propios elementos policiacos. En este sentido, destacó que suspender una intervención inmediata para preparar un operativo distinto y más seguro es una alternativa táctica válida y, en ocasiones, necesaria.La suspensión no significa impunidadLa mandataria planteó que una eventual suspensión de una intervención no debe interpretarse como un descarte en la búsqueda de la persona investigada. Por el contrario, las autoridades pueden y deben diseñar nuevas acciones para concretar la detención posteriormente, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y se garantice el éxito de la operación sin poner en peligro vidas inocentes.Mientras tanto, la expectativa pública y la presión política se centran ahora en que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Morelos presenten un informe detallado que aclare por qué se tomó la decisión de liberar al objetivo tras el despliegue de fuerzas.