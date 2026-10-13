Claudia Sheinbaum exige a autoridades de Morelos explicar la liberación de "El Güero Gym"

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades de Morelos deben explicar las decisiones y circunstancias que derivaron en la liberación de "El Güero Gym" tras un reciente operativo. Aunque el gobierno federal mantiene comunicación y disposición de apoyo, insistió en que la responsabilidad de informar sobre el desarrollo y los resultados de la intervención recae en las instituciones locales, destacando que suspender un operativo por riesgo no implica descartar futuras acciones de captura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:18 AM.
En México y editada el 13/10/2026 10:22 AM.