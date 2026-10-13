CNDH y ONU exigen investigar el uso excesivo de la fuerza en la protesta por el agua en Guadalajara

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Relatoría Especial de la ONU exhortaron a las autoridades de Jalisco a investigar el presunto uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante la manifestación por la crisis del agua del 11 de octubre en Guadalajara. Mientras la Fiscalía estatal liberó a 18 de los 39 detenidos, los organismos internacionales y nacionales demandan garantizar el derecho a la protesta pacífica y el respeto a la integridad de los manifestantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 08:30 AM.
En México y editada el 13/10/2026 08:36 AM.