CNDH y ONU exigen investigar el uso excesivo de la fuerza en la protesta por el agua en Guadalajara

Tras los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, la CNDH emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades estatales a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El organismo expresó su profunda preocupación por el uso de medidas coercitivas, como gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, por parte del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, recordando que cualquier intervención debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.De manera simultánea, Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, manifestó su alarma por los reportes de uso indiscriminado de fuerza y armas menos letales (incluyendo balas de goma) contra los manifestantes. Romero solicitó una investigación independiente, la garantía de integridad para las personas detenidas y el cese inmediato de cualquier discurso que estigmatice a quienes ejercen su derecho a la protesta.La movilización, que inició en la Glorieta de La Minerva y reunió a cerca de 10,000 personas según el mandatario estatal, terminó en un saldo de violencia. Las autoridades reportaron inicialmente 39 personas detenidas, 28 policías lesionados (dos de ellos en estado grave) y decenas de civiles que requirieron atención médica, incluyendo menores de edad, adultos mayores y periodistas.Este lunes 12 de octubre, la Fiscalía de Jalisco informó que 18 de los 39 detenidos ya habían sido liberados. No obstante, las investigaciones continúan por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, mientras se esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados.Ambos organismos de derechos humanos destacaron que la movilización es respuesta a una problemática prolongada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Habitantes de diversas colonias han denunciado de manera constante el suministro de agua turbia, con olores desagradables y posibles contaminantes, lo que ha dificultado su uso para actividades domésticas básicas.En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ya abrió la acta de investigación 41/2026 y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas. La CNDH se puso a disposición para colaborar con la instancia estatal, reiterando que las manifestaciones pacíficas son una forma legítima de participación ciudadana que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger, sin poner en riesgo la seguridad ni la integridad de los participantes.