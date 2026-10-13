Comisión de Hacienda aprueba reforma al ISR para limitar deducciones a grandes empresas

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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que limitan las deducciones fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer el combate a la evasión fiscal y la facturación falsa, proyectando una recaudación de 3.2 billones de pesos para 2027, al tiempo que amplía los beneficios del Resico para pequeños contribuyentes y productores del campo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 08:36 AM.
En México y editada el 13/10/2026 08:40 AM.