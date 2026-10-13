Comisión de Hacienda aprueba reforma al ISR para limitar deducciones a grandes empresas

La Comisión de Hacienda aprobó en lo general, con 26 votos a favor (Morena, PVEM y PT) y 9 en contra (PAN, PRI y MC), un dictamen que establece topes más estrictos a las deducciones de las grandes empresas. El proyecto limita la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores al 50 por ciento de la utilidad fiscal, y reduce el límite deducible de intereses netos del 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.Estas modificaciones, que forman parte del Paquete Económico para 2027 propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, tienen como objetivo principal combatir la deducción de conceptos amparados con facturas falsas, la creación de conceptos artificiales y las planeaciones fiscales agresivas. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión en el pleno el día martes.Paralelamente a las restricciones para grandes contribuyentes, la reforma impulsa el crecimiento de las pequeñas empresas. Se amplía el límite de ingresos anuales para incorporarse al Régimen Simplificado de Confianza (Resico): de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas, y de 35 a 50 millones de pesos para empresas. Además, se permitirá a las empresas en Resico descontar fiscalmente una mayor proporción de sus inversiones en maquinaria y equipo, mejorando su liquidez. En el sector primario, se elevó de 900 mil a 1 millón de pesos el ingreso anual libre de ISR para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros que cumplan con los requisitos.La reforma se sustenta en datos recientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la autoridad fiscal publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de 3,194 empresas que facturan operaciones simuladas, y aplicó 38,584 bloqueos para la emisión de facturas, revocando sus certificados de sello digital.La información fiscal de 2026 revela una brecha significativa en el cumplimiento: de las más de 737 mil empresas que presentaron declaración anual en régimen general, 524 mil reportaron ingresos positivos. Sin embargo, 318 mil (60.7%) no registraron pago de ISR. De este grupo, 223 mil empresas no pagaron debido a que presentaron deducciones mayores o iguales a sus ingresos, mientras que el resto aplicó pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.Un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo sobre la evasión en los sectores de servicios profesionales corporativos y de apoyo a negocios estima que existen 50,322 contribuyentes considerados como posibles evasores en el caso de personas morales, con un monto de posible evasión equivalente a 131 mil millones de pesos.Con estas reformas, el gobierno federal busca cerrar las brechas legales que permiten la elusión fiscal, al tiempo que proyecta que la recaudación esperada por el ISR para el ejercicio 2027 ascienda a 3.2 billones de pesos.